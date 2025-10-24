El showman Andreas Zanetti encabezó un evento en La Cascada, donde se recaudaron fondos para el albergue que atiende casos de tuberculosis en Sonora.

En un ambiente de alegría y solidaridad, este 23 de octubre se llevó a cabo en Hermosillo el espectáculo del reconocido humorista y concertista Andreas Zanetti, durante una cena con causa organizada por la Fundación Hospital Casa San Vicente.

La velada tuvo lugar en el Centro de Convenciones La Cascada, donde decenas de asistentes se reunieron para disfrutar de una noche llena de humor, música y convivencia, todo con el propósito de apoyar a una institución que, desde hace más de ocho décadas, brinda atención gratuita a personas en situación vulnerable.

Al evento asistió el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, quien acompañó a los organizadores y a la comunidad en esta actividad benéfica.

Esta cena forma parte de las acciones anuales que realiza el Patronato del Hospital Casa San Vicente, encabezado por David Gutiérrez Mazón y Christian Tapia, quienes promueven iniciativas permanentes para fortalecer la labor social y médica del hospital.

Durante su intervención, David Gutiérrez Mazón, presidente del patronato, agradeció a los asistentes su participación y destacó la importancia de cada aportación para mantener viva la misión de la institución.

"Este evento para nosotros es sumamente importante y les agradecemos mucho su asistencia, porque para los enfermos va a ser muy importante este apoyo. En Casa San Vicente tratamos a personas enfermas de tuberculosis, y ya tenemos 86 años al servicio de la ciudadanía" , expresó.

Gutiérrez Mazón subrayó que el trabajo del hospital no solo representa una labor médica, sino también un compromiso humano con los sectores más desprotegidos, que encuentran en Casa San Vicente un espacio de acogida y esperanza.

Por su parte, Christian Tapia, presidenta del patronato, resaltó que además de la atención médica, el hospital ofrece acompañamiento integral a los pacientes mediante actividades educativas y recreativas. Mencionó la colaboración de instituciones como el ISEA y la Universidad Durango Santander, que contribuyen con clases, servicios y talleres.

Tapia agradeció la colaboración de empresas, voluntarios y ciudadanos que hacen posible la continuidad de la labor del hospital.

"Cada donativo, esfuerzo y gesto solidario permite mantener abiertas las puertas de una institución que ha atendido a miles de personas a lo largo de su historia" , señaló.

Durante el evento se entregó un reconocimiento a Martha Elvia Bustamante de Pérez por su destacada labor como presidenta del patronato de febrero de 2017 a febrero de 2025.

(Foto: Lidia Fonseca/EXPRESO)

Fundado en 1939, el Hospital Casa San Vicente ha sido, por más de 85 años, un refugio de cuidado y dignidad para pacientes con tuberculosis, ofreciendo atención integral y gratuita a quienes más lo necesitan. Su origen se remonta a una iniciativa humanitaria que se ha mantenido firme a través del tiempo, adaptándose sin perder su esencia de servicio y compasión.

Posteriormente, el público disfrutó del espectáculo de Andreas Zanetti, quien con su característico estilo combinó música, comedia e interacción con los asistentes, provocando risas y aplausos durante toda su presentación. El artista agradeció la invitación y expresó su admiración por la causa, destacando que el arte también puede ser una herramienta para generar conciencia y apoyar a quienes enfrentan momentos difíciles.

La velada concluyó en un ambiente de entusiasmo y gratitud, reflejando el espíritu solidario que caracteriza a esta iniciativa. Con este evento, el Patronato del Hospital Casa San Vicente refrenda su compromiso con la salud, la compasión y la esperanza, consolidando una tradición de más de ocho décadas al servicio de la comunidad sonorense.