La Universidad de Sonora informó que no se han registrado nuevos casos de tuberculosis entre su comunidad estudiantil, luego de que en octubre se detectara la enfermedad en una alumna de la carrera de Derecho.

Dena María Jesús Camarena Gómez, rectora de la institución, precisó que el caso fue atendido como un evento aislado y que se actuó conforme a los lineamientos establecidos en coordinación con la Secretaría de Salud de Sonora, garantizando el seguimiento adecuado.

“Se ha dado el seguimiento puntual como establecen esos protocolo, se estuvo en el departamento donde se originó el tema informando tanto a los estudiantes y dando información adicional más allá del tema de salud” , explicó.

Camarena Gómez señaló que alrededor de 40 estudiantes considerados en riesgo por haber tenido contacto con la paciente fueron evaluados y actualmente se encuentran fuera de peligro.

Además, recordó que se instaló un módulo informativo dirigido a estudiantes y docentes del Departamento de Derecho, con el fin de aclarar dudas y brindar orientación sobre la enfermedad y sus formas de prevención.

No se transmite como el Covid-19

Enrique Bolado Martínez, secretario académico, destacó que la tuberculosis no se transmite de la misma manera que el Covid-19, por lo que los protocolos aplicados son distintos. Subrayó que en el campus universitario se han reforzado las medidas de higiene y limpieza.

Las autoridades universitarias llamaron a la comunidad a conservar la calma, seguir las recomendaciones de cuidado personal y evitar la difusión de información no verificada. También reiteraron la importancia de mantener la empatía y el apoyo hacia quienes se han visto involucrados en este tipo de situaciones.