Vecinos de Sacramento Residencial se manifestaron esta mañana para exigir al Ayuntamiento de Hermosillo la cancelación de los permisos de construcción otorgados en el área verde de la colonia.

Jano Valenzuela, integrante del Comité de Vecinos de Sacramento, explicó que el espacio cuenta con una extensión de alrededor de cuatro mil metros cuadrados, de los cuales una parte ya fue privatizada. Detalló que una constructora inició trabajos en el lugar, lo que ocasionó la tala de aproximadamente 15 árboles nativos que habían sido plantados por los propios vecinos.

“Que se detenga, que se cancelen los permisos de construcción, inmediatamente ese es el primer paso, pero el siguiente es que se restituya a la comunidad el área; esta área es pública, es un bosque urbano y tiene que preservarse” , expresó.

Comentó que hace algunos meses el Ayuntamiento de Hermosillo se comprometió a otorgar mil metros del terreno a la colonia; sin embargo, dicho acuerdo aún no se ha formalizado mediante documentación oficial.

Desde hace décadas, los vecinos de Sacramento han cuidado el área y plantado alrededor de 300 árboles, en su mayoría especies nativas. El espacio se utiliza para actividades deportivas y recreativas por los habitantes de este sector.