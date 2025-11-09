La rápida intervención de dos oficiales permitió el traslado urgente del menor al Seguro Social.

Un niño de cuatro años fue trasladado de emergencia al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la noche del sábado, luego de ser picado por un alacrán en su domicilio, ubicado en la colonia Las Peredas, al sur de Hermosillo.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:15 horas, cuando el padre del menor pidió ayuda a las oficiales Yesenia Parra Saavedra y Mirsha Yuridia Martínez, quienes patrullaban el sector a bordo de la unidad E-385 del Departamento de Tránsito.

Reacción inmediata salvó su vida

Al conocer la situación, las agentes brindaron apoyo para trasladar al pequeño al área de Urgencias del Seguro Social, donde fue recibido por personal médico que le proporcionó atención especializada para contrarrestar el veneno del arácnido.

Según el reporte policial, la intervención oportuna fue determinante para evitar complicaciones graves, ya que las picaduras de alacrán pueden provocar reacciones severas, sobre todo en menores de edad.

La situación del menor se mantiene bajo observación médica, hasta el momento sin dar a conocer nuevos detalles sobre su evolución.