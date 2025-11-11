La Cámara de Comercio de Hermosillo revela que la mayoría de negocios operan sin licencia vigente.

Cerca del 90 por ciento de los negocios en Hermosillo operan sin licencia de funcionamiento vigente, reveló la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Hermosillo, con base en información de dependencias municipales.

El organismo empresarial advirtió que la falta de regularización se ha convertido en una preocupación creciente entre los comerciantes, especialmente tras el siniestro que dejó 24 víctimas en la ciudad.

El presidente de Canaco Hermosillo, Javier Gerardo Moreno Durán, explicó que muchos establecimientos han cumplido con parte de los requisitos, pero no han concluido el trámite oficial.

"Cerca del 90 por ciento de los negocios de Hermosillo no tienen licencia de funcionamiento; a lo mejor tienen toda la tramitología que tienen atrás, diagramas de Protección Civil y todo eso, a lo mejor sí los tienen, pero no han hecho el trámite final que es la licencia de funcionamiento" , indicó.

Moreno Durán detalló que en la capital existen alrededor de 14 mil comercios formales, y que en el Centro de Hermosillo operan aproximadamente mil establecimientos de distintos giros, muchos de ellos con trámites pendientes.

Por su parte, el presidente de la Canacope Hermosillo, Martín Zalazar Zazueta, informó que ambas cámaras trabajan con el Ayuntamiento en un nuevo convenio para simplificar trámites y reducir costos en la obtención de licencias de funcionamiento.

"El desconocimiento y la complejidad de los requisitos son el principal obstáculo. Estamos invitando a los comerciantes a que se acerquen a las cámaras para guiarlos y apoyarlos en toda la tramitología" , señaló.