María Margarita “N”, de 50 años, fue vinculada a proceso por falsedad de declaraciones tras fingir un secuestro en Hermosillo en julio de 2025, hecho que generó alarma social y movilización de autoridades.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que María Margarita “N” fue vinculada a proceso penal por falsedad de declaraciones, luego de fingir su propio secuestro en Hermosillo el pasado 16 de julio.

La mujer denunció haber sido privada de la libertad por dos hombres, trasladada a Ciudad Obregón y despojada de su vehículo y pertenencias. El reporte provocó la activación de protocolos de búsqueda y la difusión de publicaciones en redes sociales que la catalogaban como desaparecida.

Las indagatorias de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) confirmaron que la imputada condujo sola hasta Ciudad Obregón, donde rentó una habitación y permaneció antes de trasladarse a las inmediaciones de la Laguna del Náinari, donde finalmente fue localizada.

Al no encontrarse pruebas de un secuestro, la Fiscalía descartó el hecho delictivo denunciado.

Tras ejecutarse una orden de aprehensión, la mujer compareció en audiencia inicial y un juez determinó su vinculación a proceso. Se le impusieron medidas cautelares para garantizar su presentación ante los tribunales mientras se desarrolla el caso.

La FGJES reiteró que todas las denuncias por desaparición son investigadas de inmediato, pero advirtió que fingir un secuestro provoca alarma social y un uso irresponsable de recursos de seguridad y justicia.