Una mujer resultó con graves heridas luego que su vivienda, ubicada en la invasión Guayacán al norte de Hermosillo, se consumiera totalmente luego de que se registrara un incendio la mañana de este martes.

Tras un reporte, elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo arribaron al domicilio en calle Eucalipto, donde se percataron de una casa de cartón incendiada.

Julio García, oficial de Bomberos de la Estación 2, señaló que en el sitio se encontraba la propietaria del inmueble, quien resultó con quemaduras de primero y segundo grado en el cuello y mano izquierda.

“Nos informó (un vecino) que había una persona quemada en la parte de atrás del lado norte. Fuimos a revisar efectivamente a la propietaria, que es Margarita ‘N’” , señaló el oficial de Bomberos.

De acuerdo con testimonios de vecinos, desde temprano tenía una fogata encendida y ya le habían dicho que la apagara.

Finalmente, la mujer fue trasladada a las instalaciones del Hospital General por la Unidad 154SR para recibir atención médica, mientras que el incendio fue controlado rápidamente por los apagafuegos.