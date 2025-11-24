Chonthirot, de 65 años, llevaba más de dos años postrada en cama debido a una enfermedad crónica.

Una mujer de 65 años identificada como Chonthirot dejó atónitos a sus familiares y al personal de un templo en Tailandia, luego de despertar dentro de su ataúd momentos antes de ser cremada en las afueras de Bangkok.





La mujer llevaba más de dos años postrada en cama debido a una enfermedad crónica. Días antes del incidente, perdió el conocimiento y dejó de respirar, por lo que su familia la dio por muerta la madrugada del 23 de noviembre, en su casa en Phitsanulok, al norte del país. De acuerdo con medios locales, sus familiares la colocaron en un ataúd blanco y emprendieron un viaje de cuatro horas hasta el templo Rat Prakong Tham, donde se llevaría a cabo la cremación.

Al llegar al templo, los encargados abrieron el féretro para una revisión final. Fue entonces cuando notaron que Chonthirot había movido ligeramente el cuerpo y podía abrir los ojos. Un empleado del templo relató que estaba por mover el ataúd cuando escuchó ruidos provenientes del interior.

“Estaba consciente, respiraba débilmente y asentía con la cabeza, pero no podía hablar” , contó sorprendido.

Familia en shock

El hermano menor de la mujer, Mongkol, de 57 años, aseguró que incluso había firmado documentos que confirmaban la muerte. “Me quedé en shock. Estaba sorprendido y feliz de que mi hermana siguiera viva. Casi me desmayo. Es un milagro que despertara”, dijo a medios locales.

El abad del templo también manifestó su asombro y comentó que en todos sus años de servicio nunca había presenciado algo similar.

Tras confirmarse que la mujer seguía con vida, una ambulancia la llevó al hospital Bang Yai para recibir atención médica urgente. El templo informó que cubrirá sus gastos hospitalarios.