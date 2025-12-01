El hecho se registró alrededor de las 10:00 horas de este lunes, en la calle Dr. Noriega, entre Garmendia y Guerrero.

La mañana de este lunes una mujer perdió la vida al interior de una clínica privada ubicada en el centro de Hermosillo.

El hecho se registró alrededor de las 10:00 horas, en la calle Dr. Noriega, entre Garmendia y Guerrero.

De acuerdo con los reportes, la mujer había acudido a un examen médico, sin embargo, instantes después comenzó a sentirse mal.

Tras realizar un llamado de auxilio, personal de Cruz Roja, a bordo de una unidad, arribó al sitio para ofrecer la atención. Ante la necesidad de más equipo para las maniobras de reanimación, llegaron dos ambulancias más.

A pesar de los esfuerzos por reanimarla, la mujer no logró sobrevivir.

Al lugar arribaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para las diligencias correspondientes y Servicios Periciales para el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).