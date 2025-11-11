El módulo itinerante del Registro Público Vehicular (REPUVE) estará en el Centro Hábitat Solidaridad del 10 al 14 de noviembre

Con el propósito de facilitar el proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera, el módulo itinerante del Registro Público Vehicular (REPUVE) se instaló en el Centro Hábitat de la colonia Solidaridad, ubicado en calle sin nombre, esquina con Cerro del Vigía.

El módulo permanecerá en el lugar del 10 al 14 de noviembre, con un horario de atención de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, dentro de las instalaciones del centro comunitario.

Al interior del centro hábitat, hay personal que brinda asesoría a los propietarios de vehículos para agendar citas, llenar formularios y revisar los documentos requeridos.

El costo del trámite es de 2,500 pesos y el pago se realiza directamente en los bancos Bancomer (BBVA) o Banamex (Citibanamex).

Podrán ser legalizados los vehículos que hayan ingresado al país antes del 19 de octubre de 2021 y cuyo modelo sea de 2019 o anterior. Asimismo, se informó que los automóviles con número de serie que inicie con letra —procedentes de Asia— ya están incluidos en el decreto de regularización.

Como parte del proceso, el título del vehículo se verifica con autoridades de Estados Unidos, con el fin de asegurar que no existan reportes de robo o problemas legales.

Cabe recordar que los vehículos de lujo no son elegibles para este trámite y que el decreto de legalización se mantendrá vigente hasta octubre de 2026.

El módulo itinerante recorre semanalmente diferentes municipios del estado de Sonora, acercando este servicio a las familias que buscan regularizar su patrimonio vehicular.