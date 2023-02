Miguel Ángel, joven fariseo de Hermosillo entregado a su tradición

El joven compartió que siente gran emoción por realizar año con año este ritual.

A sus 18 años, Miguel Ángel González Valenzuela es un joven fariseo que cada año vive esta temporada de Cuaresma por convicción y como una ofrenda a Dios y su familia.

Él es parte de la comunidad de fariseos de la Ramada de la Revolución, y asegura que no lo hace por manda sino por devoción, con 8 años ya haciendo esta actividad y piensa seguir participando de por vida.

“ Yo vengo por devoción porque me gusta, porque desde niño he seguido esta tradición religiosa, empecé de Cabo y ya ahorita ando de fariseo, no tengo ninguna manda ”, comentó.

Miguel sabe que al ponerse el peculiar atuendo de fariseos con las imponentes máscaras por 40 días, deja atrás su casa, su familia y las comodidades a las que está acostumbrado, pero eso no le afecta, aseguró.

“ Yo vengo a lo que vengo, a hacer una penitencia, hay gente que te ve mal, gente que te ve bien, pero la mayoría de la gente te trata bien ”, compartió.

Preparado para los 40 días

Entrevistado antes de iniciar con el sacrificio cuaresmal que les impide hablar, el joven compartió que siente gran emoción por este pasaje religioso de la pasión de Cristo, persecución, muerte y resurrección.

“ Hay gente que no sabe de la tradición y te critica, personas que te cierran la puerta en la cara o te ignoran, hay de todo pero uno ya viene preparado para todo eso ”, mencionó el joven fariseo.

Él y su hermano mayor son los únicos integrantes de su familia que salen a este retiro espiritual, contando ambos con el apoyo de sus padres para aislarse en soledad y alejados de todo.

González Valenzuela dijo que como parte del ritual tampoco pueden usar usar un teléfono, ingerir bebidas alcohólicas o drogas, y recalcó que es una especie de retiro espiritual al que más jóvenes deberían de unirse y pasar los días santos en reflexión.

“ Que se acerquen a conocer, aquí se aprende a valorar muchas cosas, principalmente a tu familia, la comida, tu cama y muchas cosas, aquí se valora la vida ”, invitó.

Cada año en la Ramada de la Revolución, él y sus compañeros hacen un gran equipo siguiendo al Capitán, además comparten la comida con los que no tienen qué comer y escuchan los motivos y mandas que llevan a muchos a vivir la etapa de fariseo.

Cabe recordar que en Sonora, los fariseos son personajes simbólicos de la Cuaresma y Semana Santa, que deambulan por las calles con sus danzas acompañadas de tambor y cascabeles, ataviados con sus mascaras, huaraches y pañoletas.