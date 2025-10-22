La iniciativa ciudadana nacida en Hermosillo busca visibilizar la salud masculina y fomentar la prevención del cáncer de próstata, promoviendo revisiones médicas y conciencia social.

Hace trece años, un grupo de sonorenses decidió dejarse crecer el bigote con un propósito claro: abrir la conversación sobre la salud del hombre. Así nació MEMOVEMBER, una campaña ciudadana inspirada en el movimiento internacional Movember, que desde entonces ha logrado posicionar a noviembre como el Mes de la Salud Masculina en México.

Lo que comenzó como un gesto simbólico en Hermosillo se transformó en un movimiento social que busca romper tabúes, promover revisiones médicas oportunas y fomentar la cultura de la prevención, especialmente frente a enfermedades como el cáncer de próstata.

De acuerdo con los promotores de la iniciativa, cada día 18 familias mexicanas pierden a un ser querido por esta enfermedad, no por falta de recursos, sino por falta de conciencia y atención preventiva.

“Esta causa no tiene color, partido ni religión: tiene corazón” , resalta el mensaje central de MEMOVEMBER.

Para este 2025, la campaña busca sumar nuevamente a medios de comunicación, instituciones, empresas y ciudadanía en la difusión de su mensaje bajo el lema #PorLaSaludMasculina.

La invitación es clara: visibilizar la salud masculina como un tema de equidad y bienestar social, promoviendo revisiones médicas, campañas de bienestar y actividades comunitarias durante todo noviembre.

Entre las acciones sugeridas destacan:

La colocación del emblema del bigote o listón azul en espacios físicos y digitales

La organización de jornadas médicas, deportivas y de sensibilización

El impulso de iniciativas para reconocer oficialmente noviembre como el Mes de la Salud Masculina, con programas y presupuestos destinados a su promoción