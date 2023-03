El programa Médico en tu Casa atiende personas en condición vulnerable

Con el programa “Médico en tu casa”, implementado por el gobierno municipal, se han atendido a la fecha a 40 personas en condición vulnerable y se les está dando seguimiento a cada uno de ellos.

Luis Becerra Hurtado, director de Salud del Sistema DIF Municipal, indicó que este programa social es para las personas que no acuden a los servicios de salud, ya sea porque no tienen acceso, no pueden acudir o no tienen información necesaria.

“Estamos trabajando para las personas en estado social o de salud vulnerable, con aquellas personas que están postradas en cama, embarazadas que no han tenido un control prenatal y menores de edad que nunca han acudido a una consulta médica”, detalló.

También para las personas que tengan alguna discapacidad, pues muchos de ellos ya cuentan con seguridad social y médica pero no tienen quien los acompañe a la consultas, dijo el funcionario municipal.

“A todas estas personas ordinariamente se les diagnostica, se les trata, pero no vuelven a sus consultas, o si hay una persona que le dio un derrame cerebral y están postrados en cama pues tampoco lo llevan”, comentó Becerra Hurtado.

Por ello la Dirección de Salud Municipal dispone de un equipo médico, enfermera y una promotora de salud, y si es necesario intervienen la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia a través del DIF Municipal, precisó.

Explicó que el equipo médico del gobierno municipal de inicio brinda un tratamiento médico, pero a la vez hace toda la gestión para que los pacientes acudan a su unidad asignada de acuerdo a la institución.

"En ocasiones hemos pedido ambulancia directa porque la situación de los pacientes no es buena, los referimos pero vamos de la mano con ellos, y de verdad reconozco a todas las instituciones de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE e Isssteson donde nos han recibido muy bien", aseguró.