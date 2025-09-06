El organismo operador del agua señaló que debido a una falla eléctrica en los equipos de bombeo en la captación de Novillo, más de 30 colonias de la zona centro presentarán fallas en el suministro del vital líqudo.

Agua de Hermosillo informó durante la noche del viernes que hoy sábado más de 30 colonias en la zona centro y sur presentarán fallas en el suministro del vital líquido, debido a una falla eléctrica ocurrida por la tarde en los equipos de bombeo en la captación de Novillo.

El organismo operador del agua señaló que debido a ello ocasionó que dejara de entrar el vital líquido a los tanques que suministran el servicio las partes centro y sur de la ciudad.

Desde las primeras horas de este sábado se dejará sentir la presencia de bajas presiones e intermitencias del servicio de agua en el sector ubicado dentro del cuadro del bulevar Paseo Río Sonora hacia el sur.

¿Cuáles colonias podrían presentar fallas?

Pitic, Periodista, Modelo, Constitución, Issste Federal, Lomas Altas, Loma Linda, Jesús García, Los Rosales, Bugambilia, Sacramento, Misión del Sol, Isabeles, Las Aves, Las Torres, Rinconada de la Cruz, Coloso, Coloso Alto, Rinconada Nuevo León, Cinco de Mayo, Cañada de los Negros, Mariachi, así como el sector bajo del centro, Centenario, Casa Blanca, Naranjos, Revolución, Puerta Real, Las Quintas, Villa Satélite y Sahuaro, Las Plazas, Magisterial, Internacional, Sonacer, Los Arcos, demás cercanas.

Personal técnico y operativo del AguaH se encuentran trabajando en el área afectada, para lograr el restablecimiento de la totalidad de los equipos de bombeo y empezar a inyectar el agua a la línea de conducción.

Finalmente, el organismo operador agradeció la comprensión de la ciudadanía y recordó la importancia de contar con sistemas de almacenamiento como tinaco en los hogares, con el fin de estar preparados para situaciones extraordinarias como esta.