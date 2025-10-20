Agua de Hermosillo explicó que una tubería de 18 pulgadas de diámetro ubicada en en Periférico Norte y Bernardo Reyes está siendo atendida por cuadrillas especializadas en el tema.

El organismo operador del agua en Hermosillo informó que más de 30 colonias del sector norte bajo de la ciudad de Hermosillo podrían presentar fallas en el suministro del vital líquido.

¿Cuáles colonias se verán afectadas?

El organismo paramunicipal mencionó que las colonias que podrán sentir baja presión o intermitencia del servicio son:

Periodista, Pitic, Issste Federal, Modelo, San Benito, Balderrama, Olivares, Choyal, Puesta del Sol, Pimentel Los Rosales, Jesús García, Isabeles, Las Torres, Luis Encinas, San Javier, Los Viñedos,

Asimismo, Villa Fontana, Nueva España, Internacional, Palmira, Sahuaro, Las Plazas, Álvaro Obregón, Sonacer, Rancho Bonito, Cuartel zona, Valle Dorado, Nuevo Sahuaro, Amanecer, 22 de Septiembre, Constitución, Progresista, Santa María, Francisco Villa y sector aledaño.

¿Cuándo se reanudará el servicio?

Personal operativo indicó que los trabajos tendrán una duración aproximada de 10 horas, por lo cual una vez concluido, el servicio se reanudará gradualmente mediante la apertura de válvulas de control e inyección de agua a la red de conducción.

Esperan que el suministro del vital líquido se normalice durante la mañana del martes 21 de octubre.