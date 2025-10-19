Sin perder el ritmo rápido en sus manualidades, Marilyn Arzate comenta que ella comenzó desde los nueve años en el oficio familiar. Y hoy a sus 35 años, representa la tercera generación de una familia dedicada a la venta de artículos florales.

En el local de Marilyn Arzate, el aire huele a listones nuevos y a paja seca, con ramos y coronas que empiezan a llenar los pasillos, mientras que los clientes llegan a preguntar precios, comparar modelos y llevar los primeros materiales para elaborar los adornos con que recordarán a sus difuntos.

“Estoy manejando el ramito en 30 pesos y el ramo grande en 65; los aros de paja ya suben un poco más, de 55, 65 y 75, según el tamaño” , comenta Marilyn con naturalidad, entre rollos de listón y flores de tela.

En su mesa de trabajo descansan tijeras, alambres y cintas que usa para dar forma a moños y arreglos. “Me gustan todos, pero creo que los moños son mi favorito” , dice mientras acomoda con precisión un rollo color vino. Lo hace casi sin mirar, con la destreza que da el hábito.

A unos días del Día de Muertos, la actividad se siente más viva. Desde el jueves pasado, cuenta, “ya se empezó a ver más gente, sobre todo quienes compran para revender o los que hacen las coronas en familia” .

La venta, sin embargo, no alcanza los picos de otras fechas como el 14 de febrero o el 10 de mayo. “Ya para el 31 baja un poco, porque muchos buscan lo ya hecho” , explica.

Mientras que el puesto, instalado en el mismo sitio desde hace más de 60 años, guarda la memoria de su abuela y de su bisabuela, quienes comenzaron el negocio cuando Hermosillo todavía era más pequeño.

“Estamos hablando de mi nana, la mamá de mi abuela; luego mi abuela, mi papá y ahora nosotras” , dice con una sonrisa que mezcla orgullo y nostalgia.

Mientras habla, una clienta se detiene a mirar los aros decorados y pregunta el precio de uno grande y Marilyn le atiende con amabilidad.

Sabe que detrás de cada corona no solo hay alambre y flores: hay un gesto de amor, una tradición que como su familia se niega a desaparecer entre los días y las ventas.