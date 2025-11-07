María Isabel se someterá a segunda cirugía tras incendio en Waldo’s
María Isabel Morales, víctima del incendio en Waldo's Hermosillo, se encuentra en terapia intensiva en Valleywise Health tras cirugías.
María Isabel Morales, de 20 años, víctima del incendio y explosión en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo del sábado 1 de noviembre de 2025, permanece en terapia intensiva en Valleywise Health (Phoenix, EU). Un especialista del hospital informó hoy que ya se realizó la primera cirugía y que este viernes se practicará la segunda intervención.
De acuerdo con el parte médico, las dos primeras intervenciones tienen por objetivo retirar el tejido quemado (escarectomía) para estabilizar a la paciente. “María va muy bien. Ayer hicimos la primera cirugía; hoy haremos la segunda”, señaló el especialista. También precisó que, a partir de la próxima semana, iniciará el proceso de injertos de piel, que puede extenderse varias semanas o meses, seguido de rehabilitación funcional prolongada.
El equipo de la Unidad de Quemados de Valleywise Health indicó que, tras completar la fase de retiro de quemaduras, comenzará la cobertura con injertos y el manejo integral del dolor, infecciones y cicatrización, con evaluaciones diarias en cuidados intensivos. La familia mantiene coordinación con autoridades estatales para el acompañamiento y la logística de atención; el hospital seguirá emitiendo actualizaciones clínicas conforme avance el tratamiento.
— “Las cirugías de ayer y hoy son para retirar la quemadura. La próxima semana iniciaremos los injertos de piel; ese proceso puede tomar varias semanas, quizá uno o dos meses”, informó hoy el especialista de Valleywise Health.
— “Después de los injertos comenzará la rehabilitación”, añadió, al subrayar que la evolución dependerá del control de infecciones y de la integración de los injertos.
El siniestro del 1 de noviembre en Waldo’s dejó 23 víctimas mortales y múltiples lesionados, según reportes oficiales previos. Las transferencias a centros especializados en quemaduras —como Valleywise Health, referencia regional— forman parte del protocolo para pacientes con áreas corporales afectadas extensas. En Hermosillo, autoridades han señalado que el seguimiento incluye apoyo a víctimas y peritajes en curso para determinar responsabilidades y medidas de prevención en comercios del Centro.