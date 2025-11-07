María Isabel Morales, víctima del incendio en Waldo's Hermosillo, se encuentra en terapia intensiva en Valleywise Health tras cirugías.

María Isabel Morales, de 20 años, víctima del incendio y explosión en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo del sábado 1 de noviembre de 2025, permanece en terapia intensiva en Valleywise Health (Phoenix, EU). Un especialista del hospital informó hoy que ya se realizó la primera cirugía y que este viernes se practicará la segunda intervención.

De acuerdo con el parte médico, las dos primeras intervenciones tienen por objetivo retirar el tejido quemado (escarectomía) para estabilizar a la paciente. “María va muy bien. Ayer hicimos la primera cirugía; hoy haremos la segunda”, señaló el especialista. También precisó que, a partir de la próxima semana, iniciará el proceso de injertos de piel, que puede extenderse varias semanas o meses, seguido de rehabilitación funcional prolongada.

El equipo de la Unidad de Quemados de Valleywise Health indicó que, tras completar la fase de retiro de quemaduras, comenzará la cobertura con injertos y el manejo integral del dolor, infecciones y cicatrización, con evaluaciones diarias en cuidados intensivos. La familia mantiene coordinación con autoridades estatales para el acompañamiento y la logística de atención; el hospital seguirá emitiendo actualizaciones clínicas conforme avance el tratamiento.

— “Las cirugías de ayer y hoy son para retirar la quemadura. La próxima semana iniciaremos los injertos de piel; ese proceso puede tomar varias semanas, quizá uno o dos meses”, informó hoy el especialista de Valleywise Health.

— “Después de los injertos comenzará la rehabilitación”, añadió, al subrayar que la evolución dependerá del control de infecciones y de la integración de los injertos.

El siniestro del 1 de noviembre en Waldo’s dejó 23 víctimas mortales y múltiples lesionados, según reportes oficiales previos. Las transferencias a centros especializados en quemaduras —como Valleywise Health, referencia regional— forman parte del protocolo para pacientes con áreas corporales afectadas extensas. En Hermosillo, autoridades han señalado que el seguimiento incluye apoyo a víctimas y peritajes en curso para determinar responsabilidades y medidas de prevención en comercios del Centro.