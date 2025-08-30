El Ayuntamiento de Hermosillo presentó un proyecto para la construcción de una plaza y un monumento en honor a las buscadoras.

El colectivo de Madres Buscadoras por La Paz salió a marchar este 30 de agosto en Hermosillo en conmemoración al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Cecilia Delgado Grijalva, representante del colectivo, expresó que esta jornada representa un momento para honrar la memoria de sus seres queridos desaparecidos y, al mismo tiempo, salir a las calles para alzar la voz y exigir justicia por quienes aún no han sido encontrados.

“Nosotros los recordamos todos los días, pero en especial este día queremos alzar la voz por los que ya no pueden, somos las voces de los que ya no están y vamos a gritar sus nombres para la justicia y la verdad, porque siempre buscamos eso” , expresó.

El recorrido comenzó a las 17:00 horas en la Plaza Emiliana de Zubeldía y continuó por la calle Rosales, donde decenas de asistentes coreaban consignas como “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”

La marcha concluyó en la intersección de Rosales y Sufragio Efectivo, lugar donde el Ayuntamiento de Hermosillo presentó el proyecto para la construcción de una plaza y un monumento en honor a las buscadoras.

El monumento será erigido en reconocimiento a la incansable labor que realizan diariamente los distintos colectivos de buscadoras en la entidad, quienes de forma constante llevan a cabo jornadas de búsqueda en su lucha por encontrar a sus seres queridos.