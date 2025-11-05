Decenas de hermosillenses marcharon para exigir justicia por las víctimas del incendio en Waldos.

Decenas de hermosillenses marcharon la tarde de este 5 de noviembre en la capital sonorense para exigir justicia por las víctimas del incendio y explosión ocurridos en la tienda Waldos el pasado 1 de noviembre.

La movilización inició a las 17:00 horas desde la Plaza Emiliana de Zubeldía y avanzó por la calle Rosales, mientras los asistentes coreaban consignas como "Waldos nunca más", "No debieron morir" y "Ni uno más".

Te puede interesar Gobernador confirma separación del titular de Protección Civil de Sonora

El contingente continuó su recorrido por la avenida Tehuantepec, pasó frente al Congreso del Estado y concluyó en la Plaza Zaragoza, frente al Palacio de Gobierno.

Yolanda Huitrón, una de las participantes, expresó su solidaridad y respeto hacia las familias de las 23 personas fallecidas y 12 lesionadas.

"Decidí salir a marchar en solidaridad y para apoyar a las víctimas y a las personas que todavía están en situación crítica por este suceso; es para demostrar respeto y empatía" , manifestó.

Asimismo, destacó la importancia de que los establecimientos públicos cumplan con las normas y protocolos de Protección Civil, con el fin de prevenir que hechos como este vuelvan a ocurrir.

La manifestación concluyó con un llamado conjunto a las autoridades para que se realicen investigaciones exhaustivas y se garantice justicia para las víctimas y sus familias.