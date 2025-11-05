Realizan marcha pacífica por justicia para víctimas de incendio en Waldos
Decenas de hermosillenses marcharon para exigir justicia por las víctimas del incendio en Waldos.
Decenas de hermosillenses marcharon la tarde de este 5 de noviembre en la capital sonorense para exigir justicia por las víctimas del incendio y explosión ocurridos en la tienda Waldos el pasado 1 de noviembre.
La movilización inició a las 17:00 horas desde la Plaza Emiliana de Zubeldía y avanzó por la calle Rosales, mientras los asistentes coreaban consignas como "Waldos nunca más", "No debieron morir" y "Ni uno más".
El contingente continuó su recorrido por la avenida Tehuantepec, pasó frente al Congreso del Estado y concluyó en la Plaza Zaragoza, frente al Palacio de Gobierno.
Yolanda Huitrón, una de las participantes, expresó su solidaridad y respeto hacia las familias de las 23 personas fallecidas y 12 lesionadas.
"Decidí salir a marchar en solidaridad y para apoyar a las víctimas y a las personas que todavía están en situación crítica por este suceso; es para demostrar respeto y empatía", manifestó.
Asimismo, destacó la importancia de que los establecimientos públicos cumplan con las normas y protocolos de Protección Civil, con el fin de prevenir que hechos como este vuelvan a ocurrir.
La manifestación concluyó con un llamado conjunto a las autoridades para que se realicen investigaciones exhaustivas y se garantice justicia para las víctimas y sus familias.