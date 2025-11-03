El recorrido inició desde el Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora hasta el edificio 10L, donde colocaron un altar dedicado a Johana Guadalupe Hernández, alumna del programa de Negocios y Comercio Internacionales.

La tarde de este lunes, estudiantes de la Universidad de Sonora marcharon por las víctimas que dejó el incendio del pasado sábado en una tienda Waldos en el centro de Hermosillo.

Durante este acto, los asistentes dejaron velas y mensajes, e hicieron un pase de lista de las personas fallecidas en la tragedia del sábado y dedicaron un minuto de silencio.

Solidaridad con las familias de las víctimas por tragedia: Dena Camarena

Por la mañana, y acompañada de alumnas y alumnos de la máxima casa de estudios, la rectora Dena Camarena dedicó un mensaje así como una ofrenda floral en el altar dedicado a Johana.

La rectora Dena Camarena Gómez expresó su solidaridad con las familias y allegados de las víctimas mortales que dejó la explosión de la tienda Waldos, entre éstas la estudiante de Comercio Internacional y Joaquín Ortiz Munguía, padre de Christian Guadalupe Ortiz Salomón, de Televisión Universitaria.

“Toda la comunidad universitaria se solidariza con las víctimas y estamos muy tristes por la tragedia que ha sucedido” , expresó la rectora.

Camarena Gómez señaló que ya hubo un acercamiento con el hijo del señor Joaquín, pero que serán las diversas autoridades quienes otorguen acompañamiento a las víctimas y sus familiares.