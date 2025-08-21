Sergio Pavlovich explicó que sí se han presentado retrasos en los horarios habituales, a consecuencia de las condiciones del tránsito y dificultades para acceder a sitios de disposición final, por lo que aclaró que todas las rutas se han completado.

Pese a los retrasos ocasionados por las lluvias, el servicio de recolección de basura no ha dejado ninguna ruta pendiente, aseguró el director de Servicios Públicos Municipales, Sergio Pavlovich.

“En algunos casos terminamos a la una y medio de la madrugada, sin embargo, ninguna ruta quedó pendiente” , señaló Pavlovich al destacar que la instrucción es dar atención a todos los sectores de la ciudad.

Sobre los retrasos, detalló que se deben principalmente a la acumulación de agua en vialidades y a problemas de tránsito que se generan en los accesos a depósitos de residuos, lo que demora la logística de las unidades recolectoras.

Por este motivo, el director de Servicios Públicos reconoció el esfuerzo del personal que extiende su jornada laboral por cumplir con el servicio, sin importar las condiciones climáticas de la temporada de lluvias.

“La ciudadanía puede tener la confianza de que, aunque se extiendan los horarios, se atenderán todas las rutas” , indicó.

Asimismo, la dependencia se mantiene en coordinación estrecha con áreas de Infraestructura y Protección Civil Municipal para asegurarse de que no sea interrumpida la recolección de basura, ya que la lluvia arrastra desechos por las calles y canales.

Cabe mencionar que se hace un llamado a la población de seguir atenta a los horarios de recolección en sus colonias y evitar que saquen la basura con anticipación por evitar que sean arrastrados por las corrientes hasta los drenajes pluviales.