Galería | Realizan labores de mantenimiento en el panteón del Sahuaro

Jesús Ballesteros

jueves 09 oct. 2025 - 11:19 a. m.

Personal del Ayuntamiento de Hermosillo y trabajadores de programas temporales realizan labores de limpieza y mantenimiento en el panteón del Sahuaro.

