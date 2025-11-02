Una amiga de Zelma, madre de un niño y una niña, confirmó el fallecimiento de los tres durante el incidente en redes sociales

Entre las 23 víctimas mortales confirmadas tras la tragedia sucedida la tarde del sábado en el centro de Hermosillo, donde una fuerte explosión en la tienda Waldo’s dejó sin vida a 12 mujeres, 5 hombres, 4 niños y 2 niñas , según el reporte oficial.

Entre ellas se ha identificado públicamente a Zelma Adilene y sus dos hijos pequeños, Danna y Rafael Alejandro, originarios de Guaymas, quienes se encontraban en la tienda realizando compras para las festividades del Día de Muertos.

Fallecimiento de Zelma y sus hijos

De acuerdo con información compartida en redes, Zelma y sus hijos murieron atrapados por el fuego y el humo dentro de la tienda. El Fiscal General del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, señaló que la mayoría de los fallecidos murieron por inhalación de gases tóxicos, lo que permitirá su identificación.

Una amiga de la joven madre compartió en redes sociales un mensaje de despedida, donde revela que Zelma Adilene trabajaba en el Hospital San José de Hermosillo:

"Compañeros y amistades de nuestra querida ZELMA ADILENE. Hoy entre 9 y 10 am estará siendo llevada por última vez a las instalaciones de HOSPITAL SAN JOSÉ, para quien guste acompañar en este momento. Después serán trasladados a Guaymas para sus servicios funerarios. ️ Descansa en paz nuestra querida amiga Zelma y sus hijitos Danna y Rafael Alejandro."

Tras la visita al hospital, sus restos y los de sus hijos serán trasladados a Guaymas para recibir cristiana sepultura.

La explosión de un transformador en tienda

Actualmente, seis personas continúan hospitalizadas tras el reingreso de una, luego de haber sido dada de alta de la UMF 37 del IMSS y solicitar valoración nuevamente en el HIES IMSS Bienestar.

Hasta el momento, no se ha confirmado la causa exacta de la explosión. La hipótesis de trabajo apunta a un accidente relacionado con un transformador dentro del establecimiento.

Las autoridades esperan que el Departamento de Bomberos permita el acceso seguro al local para que los peritos revisen la estructura y los escombros y determinen la causa definitiva. Elementos periciales trabajan desde temprano este domingo realizando investigaciones para determinar con precisión el origen del siniestro.

En la esquina de Dr. Noriega y Matamoros, lugar donde se originó la explosión, se colocó un altar del Día de Muertos en memoria de las víctimas, donde la comunidad puede dejar ofrendas este tradicional 02 de noviembre.