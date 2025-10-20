“Ninguna mujer está sola en la lucha contra el cáncer de mama”, dice la Senadora Lorenia Valles

Con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico oportuno del cáncer de mama, autoridades de salud de Sonora organizaron la Caminata por la Lucha contra el Cáncer de Mama, en la que participaron familias, personal médico y legisladores locales.

“Ninguna mujer está sola en la lucha contra el cáncer de mama. Esta enfermedad nos une amorosamente para crear conciencia, sentirnos más seguras, compartir nuestras inquietudes e incluso contar los testimonios de vida” , afirmó la senadora Lorenia Valles durante el evento.

La legisladora destacó que, según datos del I NEGI 2024 , el 99% de los casos de cáncer de mama afectan a mujeres, de las cuales aproximadamente nueve de cada 10 tienen entre 40 y 69 años.

Prevención: un acto de amor propio

Valles subrayó la importancia de la prevención y detección temprana, invitando a las mujeres a practicar la autoexploración mamaria y acudir a su unidad de salud ante cualquier señal de alerta.

“Hablemos más del cáncer de mama, con nuestra madre, nuestras hijas, nuestras hermanas y tías, nuestras amigas y vecinas, con todas las mujeres y los hombres también” , señaló.

Asimismo, reconoció los esfuerzos de las instituciones de salud pública para garantizar servicios de calidad, incluyendo consultas médicas, estudios de laboratorio y medicamentos gratuitos, especialmente para personas sin seguridad social.

“Las y los trabajadores de la salud están haciendo un gran trabajo en las unidades médicas y en las comunidades. Ahora, los servicios de salud llegan a las regiones más alejadas y hasta los propios hogares con consultorios médicos comunitarios, el programa Salud Casa por Casa y las ferias de servicios Sonora Atiende” , expresó Valles Sampedro.

La caminata contó con la participación de instituciones como IMSS Bienestar Sonora, IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, SEDENA, SEMAR, así como representaciones sindicales de SNTSA y SUTSPES, reforzando el mensaje de unidad y trabajo conjunto en la lucha contra el cáncer de mama.



