Senadora Valles invita a mujeres y hombres a hablar del cáncer de mama
“Ninguna mujer está sola en la lucha contra el cáncer de mama”, dice la Senadora Lorenia Valles
Con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico oportuno del cáncer de mama, autoridades de salud de Sonora organizaron la Caminata por la Lucha contra el Cáncer de Mama, en la que participaron familias, personal médico y legisladores locales.
“Ninguna mujer está sola en la lucha contra el cáncer de mama. Esta enfermedad nos une amorosamente para crear conciencia, sentirnos más seguras, compartir nuestras inquietudes e incluso contar los testimonios de vida”, afirmó la senadora Lorenia Valles durante el evento.
La legisladora destacó que, según datos del INEGI 2024, el 99% de los casos de cáncer de mama afectan a mujeres, de las cuales aproximadamente nueve de cada 10 tienen entre 40 y 69 años.
Prevención: un acto de amor propio
Valles subrayó la importancia de la prevención y detección temprana, invitando a las mujeres a practicar la autoexploración mamaria y acudir a su unidad de salud ante cualquier señal de alerta.
“Hablemos más del cáncer de mama, con nuestra madre, nuestras hijas, nuestras hermanas y tías, nuestras amigas y vecinas, con todas las mujeres y los hombres también”, señaló.
Asimismo, reconoció los esfuerzos de las instituciones de salud pública para garantizar servicios de calidad, incluyendo consultas médicas, estudios de laboratorio y medicamentos gratuitos, especialmente para personas sin seguridad social.
“Las y los trabajadores de la salud están haciendo un gran trabajo en las unidades médicas y en las comunidades. Ahora, los servicios de salud llegan a las regiones más alejadas y hasta los propios hogares con consultorios médicos comunitarios, el programa Salud Casa por Casa y las ferias de servicios Sonora Atiende”, expresó Valles Sampedro.
La caminata contó con la participación de instituciones como IMSS Bienestar Sonora, IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, SEDENA, SEMAR, así como representaciones sindicales de SNTSA y SUTSPES, reforzando el mensaje de unidad y trabajo conjunto en la lucha contra el cáncer de mama.