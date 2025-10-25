El proyecto fue posible gracias al apoyo del exalcalde Alejandro López Caballero y de la Fundación 'Todo por mi Ciudad', quienes atendieron una de las peticiones más sentidas de los vecinos y jugadores locales: rehabilitar una cancha que durante años permaneció en malas condiciones.

En medio de un ambiente de fiesta, emoción y sentido comunitario, se llevó a cabo la reinauguración de la Unidad Deportiva de Pueblitos, que ahora cuenta con un campo de fútbol completamente renovado con pasto sintético de primera calidad, en beneficio de cientos de deportistas de la zona norte de la ciudad.

El proyecto fue posible gracias al apoyo del exalcalde Alejandro López Caballero y de la Fundación 'Todo por mi Ciudad', quienes atendieron una de las peticiones más sentidas de los vecinos y jugadores locales: rehabilitar una cancha que durante años permaneció en malas condiciones y que hoy vuelve a ser un espacio digno para la práctica del deporte.

Cientos de personas se dieron cita al evento, entre ellos familias, entrenadores, aficionados y jugadores de todas las edades. La emoción fue especialmente visible entre los niños, quienes participaron en los primeros encuentros amistosos sobre el nuevo césped, símbolo de una nueva etapa para la comunidad deportiva de Pueblitos.

Antes de que López Caballero tomara la palabra, el micrófono fue cedido al pequeño David, joven futbolista de la liga local, quien expresó con emoción:

“Buenas noches, quiero agradecer en nombre de todos los niños y jóvenes que participamos en esta liga por la rehabilitación de nuestro campo principal y por permitirnos seguir practicando este bonito deporte en un campo digno" .

El gesto del niño arrancó los aplausos de los asistentes y marcó uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Durante su mensaje, Alejandro López Caballero recordó cómo surgió la iniciativa y el esfuerzo colectivo detrás de la obra. Explicó que junto a Alfredo y un grupo de amigos que forman parte del patronato de la fundación, atendieron la petición que les hizo llegar Jesús Alfredo Santillanes, presidente de la Liga, quien les comentó las dificultades que enfrentaban para agendar juegos y jornadas debido al mal estado del campo.

“Era un tema delicado, porque dejar a un niño, a una niña o a un joven sin su pasatiempo, sin su hobby, sin esa ilusión que durante la semana tienen de venir a juntarse con su equipo, de practicar su deporte preferido, de divertirse, de ayudarse en su formación, es algo que a muchos adultos nos puede en el alma. Que un niño se quede sin eso, no lo podemos permitir" , declaró López Caballero.

Agregó que la rehabilitación fue fruto del trabajo en conjunto:

“Nos juntamos, nos pusimos de acuerdo y muchas personas, no nomás Alejandro López Caballero, sino todos los que formamos este patronato, reunimos los recursos necesarios para hacer esta bonita obra" .

El exalcalde destacó que el verdadero valor de este esfuerzo va más allá de la apariencia del campo:

“Independientemente de cómo luce hoy nuestro pasto, tengo la seguridad y la ilusión de que sirva para que los niños sigan en ese ambiente de unidad, de compañerismo, de ser personas valientes, con hábitos que los lleven a formarse como adultos en comunidad. Que crezcan en armonía, en amistad, en disciplina, con el deseo de ser mejores personas, mejores ciudadanos y, sobre todo, mejores hijos e hijas con sus padres" .

En la parte final de su discurso, López Caballero hizo un llamado directo a la comunidad de Pueblitos y a toda la sociedad hermosillense a organizarse y trabajar unidos para mejorar su entorno:

“Nuestro objetivo es ese, que los niños se mantengan en las canchas, con buenos hábitos, porque con ellos construiremos una nueva y mejor generación de hermosillenses. Tenemos que organizarnos como sociedad civil, tomar el “toro por los cuernos” y hacer las cosas nosotros mismos. Somos capaces, somos hermosillenses, podemos vencer cualquier reto" .

La Unidad Deportiva de Pueblitos es sede de múltiples categorías de la Liga Zona Norte, una de las más grandes y tradicionales de Hermosillo, donde cada fin de semana se congregan decenas de equipos infantiles y juveniles.

Con esta reinauguración, el espacio recupera su brillo y su valor simbólico como punto de encuentro para cientos de familias, consolidándose nuevamente como un motor del deporte, la convivencia y la formación de valores en la comunidad hermosillense.

"Un sueño que veíamos imposible, hoy es una realidad": Jesús Alfredo Santillanes

Por su parte, Jesús Alfredo Santillanes, mejor conocido como 'Totoy', presidente de la Liga de la Zona Norte, agradeció la iniciativa y compartió la emoción de ver concretado un proyecto que habían anhelado durante años.

“Muy contento, porque es algo que veníamos buscando desde hace mucho y al fin se logró. Un sueño que veíamos imposible, ahora sí ya está realizado" .

Santillanes explicó que la liga cuenta actualmente con alrededor de 150 equipos, una cifra que refleja su enorme crecimiento.

“De hace cinco años que teníamos 5 o 6 equipos, hoy somos 150. Ya somos una realidad a nivel estado. Tenemos selecciones que compiten a nivel estatal y nacional, incluso hemos sido subcampeones nacionales en algunas categorías".

“Hoy tenemos jugadores que están en visoria con equipos profesionales, y uno de nuestros subcampeones nacionales fue solicitado para probarse en Monterrey. Seguimos proyectando talento, y el objetivo es que pronto uno de ellos llegue al fútbol profesional" .

La liga, que abarca categorías desde la 2021 hasta la 2008, se ha convertido en un semillero importante para el desarrollo del fútbol base en Hermosillo.

Santillares invitó a la comunidad a consultar calendarios y actividades de la liga a través del portal Deportesonora.com y en Facebook, en la página Liga de Fútbol Infantil y Juvenil Hermosillo Zona Norte.