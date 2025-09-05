Carmen Leticia Serracín Valenzuela, representante de la unión de locatarios del Mercadito Número 2, aseguró que todos los comercios estarían agradecidos con una restauración, sobre todo porque atienden visitas de personas que están de visita en Hermosillo.

Los locatarios del Mercado Municipal número 2, consideran que es necesaria una remodelación integral del inmueble, similar a la que se realizó en el Mercado Municipal 1, con el fin de atraer más clientes y mejorar las condiciones de trabajo.

“Nos gustaría muchísimo porque sí, tenemos problemitas de estructura, pero sería formidable que nos ayudarán, para poder dar un mejor servicio y una mejor presentación, porque tenemos muchísimas visitas de muchas partes” , aseguró.

Por su cuenta, María Elena, quien trabaja en Café Magdalena, y tiene 14 años de experiencia laboral en el Mercado Municipal 2, señaló que le daría muchísimo gusto que sea restaurado.

“Yo pienso que es algo muy importante para mejora en todos los sentidos, se habla de ventas, pues tienes que dar una buena imagen y yo pienso que este lugar, ya está muy deteriorado, ya necesita un arreglo” , comentó.

Ya que han pasado 60 años, desde que se aprobó un crédito para comerciantes locales con el fin de desarrollar el proyecto que antes era conocido como 'La Yarda'.

María Jesús Portillo Medina, señaló que una modernización ayudaría a mejorar la atención al público, así como a su comercio de tortillas, que tiene 17 años instalado.

“ Sí, estaría bien meterle un poquito de ganas aquí a los establecimientos, siempre y cuando no nos perjudique mucho tiempo, porque es el sustento de la familia” , comentó.

Y Fabiola Domínguez, encargada del Café Licha desde hace dos años, opinó que el mercado “se ve detenido en el tiempo” , y requiere mejoras tanto en infraestructura como en limpieza de los alrededores.

“Estaría muy bien que se hicieran mejoras en este lugar porque sí las necesita, el techo, los baños, las calles alrededor, además de campañas para controlar a los perros y gatos callejeros. Así como actividades sociales que reactiven el espacio” , indicó.

Con la expectativa de una restauración similar al Mercado 1, los locatarios coinciden en que la modernización del 'Mercadito Número 2' representaría un impulso no solo para sus ventas, sino también para la imagen turística de Hermosillo.