Guadalupe Arzate, propietaria de Carnicería Arzate, explicó que el inmueble ya está listo y en condiciones de uso, sin embargo, faltan detalles relacionados con gas, electricidad y agua que corresponden a las comisiones responsables de los servicios.

Aunque la obra de rehabilitación del Mercado Municipal número 1 ya fue entregada por el Gobierno del Estado, los locatarios continúan a la espera de que se concluyan los trabajos de instalación de servicios para reabrir sus locales.

“Lo que pasa que los locatarios, nosotros estamos remodelando con nuestros muebles, pero cuando no es una falla es una cosa, del gas, la luz, por ejemplo, la comisión no ha terminado su trabajo, por eso es que no está abierto” , indicó.

La comerciante recalcó que, aunque existe premura por regresar a su lugar de trabajo, la prioridad es garantizar la seguridad de clientes y proveedores.

“Ya estamos apurados porque ya necesitamos tener abierto, pero, pues hay detallitos que el mercado, el inmueble ya está listo, todo lo que nos dijo el gobernador, él ya cumplió, ya está todo listo del inmueble” , aseguró.

Fernanda Márquez, de Abarrotes El Tata, señaló que los comerciantes han tenido que mantener un Plan B, desde hace más de un año, al operar en espacios provisionales. Lo que ha significado un esfuerzo extra para sostener su economía familiar.

“La Unión de Locatarios nos informa que todavía falta la instalación de la luz, y agua que tienen que hacer ciertas pruebas, son cosas que tenemos que esperar” , aclaró.

Comentó que pese a esta situación, han logrado mantener las ventas regulares en sus puntos alternos, aunque lo que esperan es regresar al inmueble que concentra generaciones de comerciantes y clientes en el centro de Hermosillo.

Por otra parte, un mercante que se negó a dar su nombre indicó que parte de lo que retrasa la apertura del Mercado Municipal son los detalles de la obra que se deben resolver. Como reconectar el servicio de agua en locales, así como energía y líneas de gas que son clave para los negocios.