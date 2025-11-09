La mujer había sido vista la última vez el 18 de octubre en la colonia Puerta del Rey en Hermosillo, por lo que se había emitido una ficha de búsqueda.

Michel ‘N’, mujer reportada como desaparecida desde el 18 de octubre de este año, fue localizada con vida.

La fémina había sido vista la última vez en la colonia Puerta del Rey en la capital sonorense, por lo que se había emitido su ficha de búsqueda.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), logró el pasado 8 de noviembre su localización, en la colonia Paseo del Pedregal.

Derivado de su búsqueda, se logró establecer su ubicación de manera segura, y se pudo confirmar que su integridad física no estuvo en riesgo.

“Este resultado refleja la efectividad del trabajo conjunto entre las instituciones dedicadas a la búsqueda y localización de personas, así como el compromiso de actuar con rapidez, sensibilidad y respeto a los derechos humanos” , señaló la Comisión.