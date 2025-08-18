A las 23:50 horas de ayer, el hombre de 74 años de edad, fue localizado acostado en la vía pública, en el bulevar Proyecto Río Sonora.

Un adulto mayor que lleva una semana sin ser localizado en la colonia Hacienda de la Flor, al centro de la ciudad de Hermosillo, fue encontrado por agentes municipales.

A las 23:50 horas de ayer, el hombre de 74 años de edad, estaba recostado en la vía pública, en el bulevar Proyecto Río Sonora.

El hombre de la tercera edad fue ubicado por los elementos Luján Duarte, Solis Duarte y Quintana Sánchez de la Policía Municipal.

Tras ser localizado, el sujeto fue llevado a bordo de la patrulla E-159 a su domicilio ubicado en las calles California y Hermenegildo Peña, quedando bajo el resguardo de su hermano.