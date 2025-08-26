La Policía Municipal de Hermosillo informó que ayer localizaron dos carros que fueron robados ese mismo día y otro que fue sustraído el domingo 24 de agosto

La Policía Municipal de Hermosillo encontró ayer dos carros que estaban reportados como robados ese mismo día y otro que fue sustraído el domingo.

En el comunicado de la Policía Municipal de Hermosillo de este 26 de agosto, informaron que mediante GPS los agentes de la policía encontraron un carro robado en la colonia Villa Sauces, a las 10:47 horas en las calles Girasoles Poniente., entre Hibisco y Cabo San Lucas Miranda.

La unidad de la marca Ford línea F-350 modelo 2006 y de color blanco , fue robado ese mismo día, en la calle Camino La Victoria, en la zona industrial.

Más tarde, a las 15:40 horas encontraron la segunda unidad, en la colonia Laura Alicia Frías, en las calles Armando V. Escalante y Constelación Acuario. El carro es un Cadillac línea SRX, modelo 2008 y de color arena, el cual había sido sustraído en el transcurso de la madrugada del pasado 25 de agosto en la colonia Solidaridad.

El tercer vehículo eran las 18:35 horas cuando en las calles 6 de Abril y Lázaro Cardenas en la colonia Las Cuevitas, cuando encontraron un Hyundai Santa Fe, color gris y de modelo 2006. Este coche había sido robado el pasado 24 de agosto del presente año, en las calles Palmeto de la colonia Palma Dorada.