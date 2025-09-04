El meteorólogo de Conagua Sonora, Gilberto Lagarda, informó que la tormenta tropical Lorena no tocará tierra en el estado, pero sus remanentes provocarán lluvias fuertes en el sur, centro y zona serrana durante los próximos dos días.

La tormenta Lorena perdió fuerza y descendió de categoría, lo que modificó el pronóstico para el noroeste del país, señaló Gilberto Lagarda, jefe de Meteorología de Conagua Sonora.

El especialista explicó que el sistema se debilitará en el Pacífico y quedará como remanente frente a las costas de Baja California Sur, sin intención de cruzar hacia tierra firme.

“El pronóstico indica que ni siquiera va a intentar cruzar la península, se va a debilitar y se va a quedar como remanentes del lado del Pacífico frente a Baja California Sur”, puntualizó.

Aunque Lorena no impactará directamente a Sonora, sus remanentes continuarán inyectando humedad entre este jueves 4 y viernes 5 de septiembre.

Lagarda adelantó que los acumulados de lluvia podrían superar los 50 milímetros en algunas regiones, principalmente en el sur, centro y zona serrana del estado.

“Los días más importantes de lluvia van a ser hoy y mañana, donde podríamos tener acumulados arriba de 50 milímetros en algunas partes del estado”, advirtió.

Sin impacto directo en Sonora

El meteorólogo reiteró que el sistema no tocará suelo sonorense como ciclón tropical, aunque las lluvias puntuales podrían ser de fuertes a muy fuertes en distintas zonas.

Conclusión

Conagua Sonora recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones en zonas propensas a encharcamientos y avenidas pluviales, dado que los efectos más relevantes de Lorena se esperan entre este jueves y viernes.