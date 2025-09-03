El coordinador estatal de Protección Civil, Armando Castañeda Sánchez, informó que las lluvias de esta madrugada en Hermosillo fueron desprendimientos nubosos del huracán Lorena, con acumulados de hasta 80 mm en la zona norte y 50 mm en el centro.

El coordinador estatal de Protección Civil, Armando Castañeda Sánchez, confirmó que las lluvias registradas durante la madrugada en Hermosillo se originaron por desprendimientos nubosos del huracán Lorena, fenómeno que interactuó con el monzón mexicano.

“Ya generó las primeras afectaciones aquí en la capital del estado, donde el norte de la capital se vio afectado ya con casi 80 milímetros y 50 milímetros la zona centro del municipio”, declaró en entrevista para el noticiero Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss.

Beneficios y riesgos

El funcionario destacó que las precipitaciones representan un beneficio importante en la captación de agua, pero al mismo tiempo generan riesgos asociados a encharcamientos, deslaves y posibles afectaciones urbanas.

“Identificamos que fueron lluvias ligadas a un desprendimiento nuboso que ingresó del océano Pacífico y, aprovechado por el monzón mexicano, nos genera esos grandes beneficios del vital líquido, mas sin embargo implica una serie de riesgos”, subrayó.

La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene vigilancia ante las bandas nubosas de Lorena, que seguirán aportando humedad a Sonora en los próximos días, con probabilidad de lluvias intensas en distintos municipios.