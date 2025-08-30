Agua de Hermosillo informó que se presentó una falla eléctrica que podría causar afectaciones en más de 20 colonias de este sector de la ciudad.

Debido a las fuertes lluvias que se suscitaron la tarde de este sábado 30 de agosto en Hermosillo, varias colonias al norte de la ciudad podrían presentar baja presión o intermitencias en el servicio de agua.

Agua de Hermosillo informó que se presentó una falla en el suministro de energía eléctrica que dejó sin operación los equipos de bombeo ubicados en la zona de San Pedro, siendo estos los que abastecen a los tanques de almacenamiento que suministran el vital líquido a los sectores norte y norte alto de la ciudad.

Colonias afectadas:

Banús

Monterosa

Los Ángeles

Mixcoac

Villa Sonora

Paseo del Pedregal

Canteras

Natura

Real de Palmas

Bicentenario

Puerta del Rey

Los Pinos

Alaria

Santa Bárbara

Aranjuez

Villa Dorada

Cárdeno

Vista Azul

Ibiza

Las Vistas

Cumbres

Privadas Residenciales

Agua de Hermosillo detalla que elementos de CFE se encuentran trabajando en restablecer por completo la energía eléctrica, para que se puedan reactivar los equipos y recuperar la distribución de agua a las colonias afectadas.