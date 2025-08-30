Lluvia afecta servicio de agua en colonias al norte de Hermosillo
Agua de Hermosillo informó que se presentó una falla eléctrica que podría causar afectaciones en más de 20 colonias de este sector de la ciudad.
Debido a las fuertes lluvias que se suscitaron la tarde de este sábado 30 de agosto en Hermosillo, varias colonias al norte de la ciudad podrían presentar baja presión o intermitencias en el servicio de agua.
Agua de Hermosillo informó que se presentó una falla en el suministro de energía eléctrica que dejó sin operación los equipos de bombeo ubicados en la zona de San Pedro, siendo estos los que abastecen a los tanques de almacenamiento que suministran el vital líquido a los sectores norte y norte alto de la ciudad.
Colonias afectadas:
- Banús
- Monterosa
- Los Ángeles
- Mixcoac
- Villa Sonora
- Paseo del Pedregal
- Canteras
- Natura
- Real de Palmas
- Bicentenario
- Puerta del Rey
- Los Pinos
- Alaria
- Santa Bárbara
- Aranjuez
- Villa Dorada
- Cárdeno
- Vista Azul
- Ibiza
- Las Vistas
- Cumbres
- Privadas Residenciales
Agua de Hermosillo detalla que elementos de CFE se encuentran trabajando en restablecer por completo la energía eléctrica, para que se puedan reactivar los equipos y recuperar la distribución de agua a las colonias afectadas.