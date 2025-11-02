El olor a cera derretida comenzó a mezclarse con el de las flores y la calle, que un días antes fue escenario del caos, se transformó por momentos en un espacio de respeto, donde la luz de las velas guiaba a quienes llegaban para rendir homenaje.

El altar colocado en memoria de las víctimas de la explosión ocurrida en una tienda comercial del Centro de Hermosillo, se ha convertido en un punto de encuentro silencioso para quienes, sin conocerse, comparten el mismo sentimiento de duelo.

A pesar del sol y las altas temperaturas, las personas se han acercado a lo largo del Día de Muertos para dejar veladoras, flores y mensajes sobre la esquina de Matamoros y avenida Dr. Noriega.

En las primeras horas de la tarde, las sombras del edificio todavía mostraban rastros del incendio reciente y entre cintas amarillas y el ruido del tráfico que vuelve poco a poco a la normalidad, una hilera de velas encendidas y papel picado de colores rompía la sobriedad del concreto, como un gesto de vida frente a la tragedia.

Al caer la tarde, el altar fue creciendo con las ofrendas de los visitantes: frutas, cruces de sal, flores de cempasúchil y muñecos de peluche colocados por manos anónimas.

Algunos se detenían en silencio, otros cruzaban los brazos o hacían la señal de la cruz, y más de uno permanecía en pie, contemplando sin palabras lo que representa una pérdida compartida.

El olor a cera derretida comenzó a mezclarse con el de las flores y la calle, que un días antes fue escenario del caos, se transformó por momentos en un espacio de respeto, donde la luz de las velas guiaba a quienes llegaban para rendir homenaje.

Ya entrada la noche, el resplandor anaranjado del altar se reflejaba en las rejas y en los rostros de quienes se reunían brevemente para dejar una oración.

En este Día de Muertos, Hermosillo encontró una manera distinta de recordar: con un altar improvisado que no distingue nombres ni rostros, pero que representa la empatía de una ciudad entera hacia quienes perdieron la vida en uno de sus días más tristes.