Llevan ayuda a personas en situación de calle

Alimentos, ropa y cortes de cabello gratuitos fueron ofrecidos este domingo por la Fundación Donando Con el Corazón a personas de situación de calle en Hermosillo.

El acto se llevó a cabo desde las primeras horas de este domingo, teniendo como punto central las instalaciones de la Plaza de los Cien Años, en donde personas en estado de indigencia acudieron por algo de alimento y prendas de vestir.

Jorge Adalberto Oliva Hernández, integrante de "Donando con el Corazón", explicó que ya son 10 años en que se realizan estas jornadas de apoyo para personas en situación de calle en Hermosillo.

"Fíjate que ahorita nosotros estamos manejando un concepto de es tiempo de dar, ya que creemos que hay muchas personas que tienen mucha escasez, que no tienen acceso a los alimentos, y es gratificante poder brindarles algo de alimento, ver sus rostros de estar probando algo que le gusta” comentó Oliva Hernandez.

Consideró que con los apoyos conseguidos se tiene la posibilidad de apoyar a un aproximado de 70 u 80 personas en situación de calle.

“Todo lo que son los alimentos, en este caso el menudo y las tortas, hacemos una colecta entre todo el grupo y el barbero pone sus herramientas, pero todo lo que es la colecta nosotros hacemos una invitación a la gente para que venga a donar”, dijo jorge Adalberto Hernandez.

Explicó que el objetivo principal desde el nacimiento de la fundación es el apoyo a las personas que viven en la calle.

“Sabemos que no tienen donde vivir, sabemos que tienen necesidades especiales, que no tienen acceso a la ropa, sí lo vamos a llevar a ciertas casas, tienen la oportunidad de recibir un apoyo, pero estas personas que ves aquí no tienen esa accesibilidad”, comentó Hernández Olivas.