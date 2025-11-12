Los cinco puntos de transferencia de Servicios Públicos Municipales se encuentran disponibles de lunes a sábado de 10:00 a 17:00 horas donde se aceptarán residuos domésticos y cacharros a excepción de escombros.

El Gobierno de Hermosillo invitó a la ciudadanía a utilizar cualquiera de los cinco puntos de transferencia para depositar basura disponibles, y de esta manera contribuir a espacios más limpios.

Los cinco puntos de transferencia de Servicios Públicos Municipales se encuentran disponibles de lunes a sábado de 10:00 a 17:00 horas donde se aceptarán residuos domésticos y cacharros a excepción de escombros.

El Punto Centro se puede encontrar en bulevar Luis Encinas Johnson y Jorge Valencia Juillerat de la colonia Colosio.

Punto Norte ubicado en bulevar Las Torres, entre Calzada Santa Cecilia y Gilberto Escobosa Gámez.

Punto Sur en avenida Jaudiel Zamorano y avenida Profesor Miguel Castro en la colonia Altares.

Punto Lázaro Cárdenas en bulevar Lázaro Cárdenas, entre bulevar Quiroga y María Dolores Duarte, colonia La Campiña.

Mientras que el Punto Patios de Servicios Públicos en avenida de Las Flores SN, entre bulevar Solidaridad y avenida Margarita Maza de Juárez, colonia Las Flores.

El Gobierno Municipal invita a la población a hacer uso responsable de estos espacios evitando tirar basura en lugares indebidos y contribuir a un entorno más limpio y saludable en Hermosillo.