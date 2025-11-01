CEEAV da a conocer listado de personas lesionadas en incendio de Waldo's
Personal de la CEEAV brinda atención y acompañamiento integral a las víctimas y sus familias, a través de un equipo profesional multidisciplinario que permanece disponible para ofrecer apoyo psicológico, jurídico y de gestión social, en coordinación con el Sistema Estatal de Atención a Víctimas.
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) del Estado de Sonora informó que se mantiene desplegado un operativo institucional de atención a personas afectadas tras el incendio ocurrido en la tienda Waldos, ubicada en la calle Doctor Noriega en la ciudad de Hermosillo.
Personal de la CEEAV brinda atención y acompañamiento integral a las víctimas y sus familias, a través de un equipo profesional multidisciplinario que permanece disponible para ofrecer apoyo psicológico, jurídico y de gestión social, en coordinación con el Sistema Estatal de Atención a Víctimas.
La lista oficial de personas lesionadas correspondiente a este hecho hasta su última actualización es la siguiente:
PERSONAS LESIONADAS:
ISSSTE:
1.- Brenda Daniela Pacheco Pereda, de 45 años.
2.- Meredith Oyukil Vicente Pacheco de 15 años.
HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO:
3.- Concepción Moraga Cervantes de 53 años (Alta Voluntaria).
4.- Juan Manuel Castillo Lugo de 47 años (Alta Voluntaria).
IMSS CLÍNICA 14:
5.- Tomasa Ochoa Vázquez de 64 años.
CLÍNICA NOROESTE:
6.- Mórale Bracamontes María Isabel de 20 años.
7.- Marco Segundo Reyes de 80 años.
CLÍNICA IMSS JUAREZ:
8.- Aurelia Dórame Medina de 52 años.
9.- Jesús Manuel Casillas Ochoa de 38 años.
IMSS CLÍNICA 37:
10.- Dana Valeria Hernández, 16 años.
11.- Dilenia Adriana Corrales, 37 años.
12.- Armando Álvarez Grijalva 18 años.