CEEAV da a conocer listado de personas lesionadas en incendio de Waldo's

Juan Carlos Álvarez

sábado 01 nov. 2025 - 10:16 p. m.

Personal de la CEEAV brinda atención y acompañamiento integral a las víctimas y sus familias, a través de un equipo profesional multidisciplinario que permanece disponible para ofrecer apoyo psicológico, jurídico y de gestión social, en coordinación con el Sistema Estatal de Atención a Víctimas.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) del Estado de Sonora informó que se mantiene desplegado un operativo institucional de atención a personas afectadas tras el incendio ocurrido en la tienda Waldos, ubicada en la calle Doctor Noriega en la ciudad de Hermosillo.

La lista oficial de personas lesionadas correspondiente a este hecho hasta su última actualización es la siguiente:

PERSONAS LESIONADAS:

ISSSTE:

1.- Brenda Daniela Pacheco Pereda, de 45 años.

2.- Meredith Oyukil Vicente Pacheco de 15 años.

HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO:

3.- Concepción Moraga Cervantes de 53 años (Alta Voluntaria).

4.- Juan Manuel Castillo Lugo de 47 años (Alta Voluntaria).

IMSS CLÍNICA 14:

5.- Tomasa Ochoa Vázquez de 64 años.

CLÍNICA NOROESTE:

6.- Mórale Bracamontes María Isabel de 20 años.

7.- Marco Segundo Reyes de 80 años.

CLÍNICA IMSS JUAREZ:

8.- Aurelia Dórame Medina de 52 años.

9.- Jesús Manuel Casillas Ochoa de 38 años.

IMSS CLÍNICA 37:

10.- Dana Valeria Hernández, 16 años.

11.- Dilenia Adriana Corrales, 37 años.

12.- Armando Álvarez Grijalva 18 años.

