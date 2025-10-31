La senadora Lorenia Valles recomienda el libro “Diario de una transición histórica”, que plasma la trayectoria política de la presidenta Claudia Sheinbaum

La senadora Lorenia Valles destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum se ha convertido en un referente del movimiento de mujeres en México, al demostrar que “las niñas y las mujeres podemos ser lo que queramos ser”.

Desde su tierra natal, Hermosillo, la legisladora señaló que el nuevo libro de la mandataria, “Diario de una transición histórica”, es una lectura obligada para quienes buscan comprender el pensamiento político y social de la primera mujer que dirige los destinos del país.

“Previo a mi primer informe legislativo, comencé a leer ‘Diario de una transición histórica’, en el que la presidenta plasma su trayectoria política desde su vida universitaria y sus primeros acercamientos con nuestro líder histórico Andrés Manuel López Obrador” , comentó Valles Sampedro.

Justicia y paridad para las mujeres

La senadora subrayó que en los últimos años se ha avanzado en el reconocimiento de la participación política de las mujeres. Entre los logros, mencionó:

Establecimiento de la paridad política en la Constitución.

en la Constitución. Garantía de igualdad sustantiva.

sustantiva. Tipificación de la violencia política contra las mujeres.

“Ahora contamos con un marco normativo que reivindica la participación de las mujeres, lo cual también me da orgullo porque tuve la oportunidad de impulsar esta agenda como diputada federal y senadora de la República”, agregó.