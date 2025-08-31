A través de esta herramienta, vecinos, comercios y oficinas podrán deshacerse de cartón y papel limpio, envases de PET, latas de aluminio y tetrapack enjuagados, aplastados y con tapón, de manera práctica y segura.

Las y los ciudadanos de Hermosillo que separan los materiales reciclables de desecho de sus hogares, oficinas o negocios, ya pueden descargar desde Google Play la aplicación para celular Biciclando y por medio de ésta agendar la visita de una Bicicladora que retirará dichos desperdicios.

Con un modelo innovador y sustentable, Hermosillo da un paso adelante en materia de reciclaje con el lanzamiento de la aplicación Biciclando, disponible en Google Play, que permite a la ciudadanía agendar desde su celular la recolección gratuita de materiales reciclables a domicilio.

A través de esta herramienta, vecinos, comercios y oficinas podrán deshacerse de cartón y papel limpio, envases de PET, latas de aluminio y tetrapack enjuagados, aplastados y con tapón, de manera práctica y segura. El retiro estará a cargo de colaboradoras que se desplazan en bicicletas electroasistidas, reduciendo así la huella ambiental.

La aplicación ya está disponible para dispositivos con sistema Android y próximamente lo estará también para iOS. Desde la plataforma se pueden agendar visitas según la ubicación del solicitante, administrar direcciones, acceder a preguntas frecuentes e incluso obtener beneficios por participar en el programa.

El Gobierno Municipal de Hermosillo invitó a la ciudadanía a sumarse a esta red de reciclaje y así contribuir a una ciudad más limpia, verde y consciente del cuidado ambiental.