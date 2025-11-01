Autoridades educativas, exalumnos y docentes conmemoraron nueve décadas de trayectoria de la Escuela Secundaria Técnica No. 1 'Prof. Carlos Espinosa Muñoz'.

Con la presencia del secretario de Educación y Cultura de Sonora, Froylán Gámez Gamboa, autoridades educativas, exalumnos y docentes, la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica No. 1 'Prof. Carlos Espinosa Muñoz', mejor conocida como La Prevo, celebró su 90 aniversario con la develación de una placa conmemorativa que honra casi un siglo de formación académica y técnica en Hermosillo.

El acto conmemorativo inició con los honores a la bandera, a cargo del 73 Batallón de Infantería, seguido de la presentación de autoridades encabezadas por el director del plantel, Enrique Corral Castro, quien agradeció el esfuerzo de generaciones de maestros y exalumnos que han contribuido al prestigio de la institución.

"Gracias por ser parte de este homenaje a su escuela; sin el apoyo de quienes formaron parte de esta historia, no habría sido posible que la Prevo brillara como lo hace hoy" , expresó el director.

Durante la ceremonia, el maestro Eduardo Barceló ofreció una reseña histórica sobre los orígenes del plantel, fundado en 1935 como la Escuela Industrial y Comercial J. Cruz Gálvez, impulsada por el general Plutarco Elías Calles, y su transformación en secundaria técnica durante la década de 1970.

El profesor jubilado Julio Soler Osorio también compartió un mensaje de reconocimiento al magisterio y a los exalumnos, destacando que educar "no es fácil, pero sigue siendo un acto de vocación y compromiso que ha distinguido a la Prevo por décadas" .

En su intervención, el secretario Froylán Gámez Gamboa subrayó la relevancia histórica del plantel y recordó con humor su vínculo personal con la institución.

"Que estos 90 años, en los que toda una memoria e historia de vida ha pasado por la Prevo, sigan rindiendo buenos frutos. Que sus egresados siempre se sientan orgullosos de dónde cursaron y de lo que hoy son como ciudadanos, profesionistas, padres, abuelos y abuelas. Todo lo que aquí aprendieron lo han puesto al servicio de esta gran ciudad, de este estado y de este país" , expresó el titular de la SEC.