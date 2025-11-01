Rinden homenaje a los 90 años de legado educativo de 'La Prevo'
Autoridades educativas, exalumnos y docentes conmemoraron nueve décadas de trayectoria de la Escuela Secundaria Técnica No. 1 'Prof. Carlos Espinosa Muñoz'.
Con la presencia del secretario de Educación y Cultura de Sonora, Froylán Gámez Gamboa, autoridades educativas, exalumnos y docentes, la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica No. 1 'Prof. Carlos Espinosa Muñoz', mejor conocida como La Prevo, celebró su 90 aniversario con la develación de una placa conmemorativa que honra casi un siglo de formación académica y técnica en Hermosillo.
El acto conmemorativo inició con los honores a la bandera, a cargo del 73 Batallón de Infantería, seguido de la presentación de autoridades encabezadas por el director del plantel, Enrique Corral Castro, quien agradeció el esfuerzo de generaciones de maestros y exalumnos que han contribuido al prestigio de la institución.
"Gracias por ser parte de este homenaje a su escuela; sin el apoyo de quienes formaron parte de esta historia, no habría sido posible que la Prevo brillara como lo hace hoy", expresó el director.
Durante la ceremonia, el maestro Eduardo Barceló ofreció una reseña histórica sobre los orígenes del plantel, fundado en 1935 como la Escuela Industrial y Comercial J. Cruz Gálvez, impulsada por el general Plutarco Elías Calles, y su transformación en secundaria técnica durante la década de 1970.
El profesor jubilado Julio Soler Osorio también compartió un mensaje de reconocimiento al magisterio y a los exalumnos, destacando que educar "no es fácil, pero sigue siendo un acto de vocación y compromiso que ha distinguido a la Prevo por décadas".
En su intervención, el secretario Froylán Gámez Gamboa subrayó la relevancia histórica del plantel y recordó con humor su vínculo personal con la institución.
"Que estos 90 años, en los que toda una memoria e historia de vida ha pasado por la Prevo, sigan rindiendo buenos frutos. Que sus egresados siempre se sientan orgullosos de dónde cursaron y de lo que hoy son como ciudadanos, profesionistas, padres, abuelos y abuelas. Todo lo que aquí aprendieron lo han puesto al servicio de esta gran ciudad, de este estado y de este país", expresó el titular de la SEC.