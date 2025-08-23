María Isabel Ochoa Nieblas, delegada de la fundación dijo que entregan apoyos alimentarios y realizan jornadas médicas en Altares, Guayacán, Cuevitas, La Metalera, 4 de Marzo, el parque El Mundito, la Costa de Hermosillo, Pesqueira y Solidaridad









La Fundación del Doctor Simi en Sonora apoya a familias en situación de vulnerabilidad mediante la entrega periódica de despensas y consultas médicas gratuitas en distintas colonias y comunidades de Hermosillo. La próxima ronda de entrega de despensas será en octubre.

María Isabel Ochoa Nieblas, delegada de la fundación explicó que actualmente atienden a 49 organizaciones de la sociedad civil en el estado y a nueve comunidades en las periferias de la capital.









“Cada dos meses acudimos a entregar un donativo de despensa. Son productos de la canasta básica que, si bien no les van a solucionar la vida a las personas, para muchas sí lo esperan con muchas ansias”, señaló Ochoa Nieblas, al precisar que los apoyos se destinan a familias previamente registradas con la fundación.









Durante las jornadas de entrega, un médico brigadista ofrece consultas médicas gratuitas, acompañadas de medicamentos sin costo para quienes ya forman parte del padrón. Sin embargo, aclaró que cualquier persona puede acercarse a recibir la atención médica, aunque en esos casos no se entrega medicamento.

Además de la distribución de despensas, la Fundación del Doctor Simi anunció que la próxima semana iniciará con la entrega de kits escolares en las mismas comunidades beneficiadas.

“Vamos a empezar con la entrega de útiles escolares miércoles, jueves y viernes. Estamos por programar las fechas junto con los líderes de comunidad, quienes nos ayudan a convocar a las familias”, explicó la delegada.









Respecto al calendario de próximos apoyos, indicó que la siguiente ronda de donativos de despensas se llevará a cabo en octubre, y posteriormente se continuará cada dos meses.

Con estas acciones, la Fundación del Doctor Simi reafirma su compromiso de apoyar tanto a comunidades vulnerables como a organizaciones de la sociedad civil en Sonora, a través de programas de alimentación, salud y educación.

Las familias interesadas en conocer los días y horarios específicos pueden comunicarse directamente al 662 205 09 49.

Las localidades que reciben apoyo de la Fundación del Doctor Simi son:

Altares. Guayacán. Cuevitas. La Metalera (en la colonia San Luis). 4 de Marzo. Parque El Mundito en el centro. Costa de Hermosillo, Pesqueira. Solidaridad.











