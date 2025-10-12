A diferencia de la tormenta de hace un mes, cuando varias viviendas se inundaron y los daños fueron considerables, en esta ocasión el agua no rebasó los niveles de riesgo.

Los vecinos de la colonia La Caridad, en Hermosillo, reportaron saldo positivo tras las lluvias del sábado y primeras horas del domingo, luego de que el Ayuntamiento implementara acciones preventivas con la entrega de sacos de arena y vigilancia continua por parte de la Patrulla Verde.

A diferencia de la tormenta de hace un mes, cuando varias viviendas se inundaron y los daños fueron considerables, en esta ocasión el agua no rebasó los niveles de riesgo.

Los residentes destacaron que la intervención temprana fue clave para mantener las calles sin afectaciones graves, ya que solo quedaron calles encharcadas y tierra arrastrada por la corriente.

“Estuvo más calmado que la vez pasada; no subió tanto el agua como antes, que se metió hasta dentro de las casas” , relató Manuel Pérez, quien reconoció que desde las tres de la tarde del sábado comenzaron a repartir sacos de arena y autoridades permanecieron en las esquinas para vigilar la corriente.

Por su parte, Francisca Córdoba Flores, vecina con 20 años en la colonia, señaló que esta vez estuvieron atentos durante toda la tarde y noche. “Gracias a Dios nos fue muy bien; los sacos nos ayudaron mucho y hemos estado siempre pendientes, sin confiar demasiado cuando llueve” , comentó.

Añadió que desde el viernes patrullas verdes recorrieron las calles como la De Los Molinos, y así ubicar a las familias que más necesitaban apoyo en materiales.

La vecina recordó que en el incidente anterior, el agua llegó hasta el último cuarto de algunas viviendas, por lo que ahora valoran el acompañamiento de Protección Civil y Patrulla Verde, y asegura que no los han dejado solos porque se mantienen en vigilancia ante los nuevos pronósticos.

“ En dos ocasiones se nos ha inundado la casa, la primera fue cuando llegamos aquí a vivir hace 20 años y la segunda vez fue hace un mes, eso sí, en la primera ocasión hasta las ollas estaban flotando” , recordó.

Cabe señalar que las corrientes pluviales suelen concentrarse en la calle De Los Molinos, ante la falta de una salida posterior para el agua y que recientemente se realizaron trabajos de mantenimiento por el Ayuntamiento de Hermosillo para reducir los daños.