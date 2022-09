Beto Ung, el "chino" que prepara mariscos

Jesús Alberto Ung Ortiz es parte de una dinastía de conocidos taqueros, pero él decidió decantarse por preparar mariscos en "La Betona".

Jesús Alberto Ung Ortiz es un emprendedor que trae la cocina en las venas, es sobrino de empresarios de antaño que han alimentado a los hermosillenses por el paso de los años, en reconocidas taquerías como “Irazema”, “Tacos El Chino” y tacos “Safari”.

Él es el único de los chinos que decidió dedicarse a preparar mariscos, eso distingue a “Beto” Ung de sus más de 50 primos.

Desde chiquito trabajó en los tacos con sus tíos, a los 13 años en las vacaciones se iba al Mercado Municipal a ayudar, toda su vida ha ganado su propio dinero y por lo mismo hasta hace cuatro años decidió dejar de trabajar y emprender su propio negocio.

“Estaba por irme a los tacos como tradición de mi familia y eso, pero pues, me salían buenos los mariscos en las juntadas que hacía yo en la casa y me enfoque en este lado, yo me salí del corral y soy el único descendiente de los chinos que tiene mariscos” .

Hace tres años inició la travesía, “La Betona” como se llama el lugar es el primer negocio de Alberto, el cual construyó después de dedicarse por años a trabajar de mesero en antros y bares de Hermosillo, una vez ahorró lo suficiente, adecuó el local de una manera peculiar, con un estilo hogareño similar al de la casa de su abuelita.

“Le echamos ganas, pasaron tres semanas y trácalas, que cierran negocios y todo, llegó la pandemia y nosotros siempre trabajamos, porque nos dieron oportunidad de trabajar a puertas cerradas, con puros pedidos para llevar, las ventas nos bajaron en un 90%, pero no quitamos el pie del cañón” , expresó el joven.

Actualmente poco a poco el negocio ha retomado el sendero, una de sus ganancias es compartir tiempo con su esposa e hijas a quienes no tenía tiempo de ver siendo empleado y ahora finaliza su jornada laboral y puede llegar a compartir tiempo de calidad con ellos.

SE ACOMPAÑA DE "RASTA FARY"

En el camino se ha acompañado de grandes personas, durante la pandemia lamentablemente tuvo que despedir a sus empleados pues la situación no le daba para más, hoy desde los cuadriláteros y para ayudarle en la atención al cliente, está “El Rasta Fary”.

Rasta Fary es un luchador independiente de Hermosillo, que para poder continuar su entrenamiento, adecua sus horarios para trabajar junto a Alberto, pues es de los pocos negocios que embonan con sus tiempos para ganar dinero y no dejar su preparación profesional como luchador.

“Tengo dos años pasaditos de luchador profesional, ahí la llevamos poco a poco, desde niño me ha apasionado la lucha libre, recuerdo que un día pasé por el Gimnasio, entrenaba box y llegue a preguntar cuanto cobran las clases, pero también miré que en el gimnasio entrenaban luchas entonces ahí empecé, llegué por box y entré a otra disciplina” , explicó el luchador.

El gladiador de los cuadriláteros explicó que ha sido difícil desarrollar su carrera en una ciudad que prefiere consumir otros deportes, pero que las puertas se abren en otras ciudades como Mexicali, San Luis Río Colorado y varios estados de Sonora.

De oficio, el joven trabaja en la construcción de “Tabla roquero”, desde pequeño le gustó el trabajo y no continuó con sus estudios, hoy en día sale adelante por él y por su hija.

Ante lo demandante del trabajo en la construcción, “Rasta Fary” aprovechó la oportunidad de ayudarle a su amigo, en el lugar a donde no ha faltado quien le pida una fotografía.