Señaló que enfrentar retos fomenta resiliencia, autoestima y tolerancia, mientras que evitarlos genera ansiedad y dependencia de gratificación inmediata.

La coach Karla Zulema Ríos, invitada al noticiero Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss, dedicó su intervención al tema de la frustración y la inmediatez en la vida diaria, con énfasis en cómo los padres abordan las dificultades que enfrentan sus hijos.

En el programa, Ríos afirmó que muchos padres intentan proteger a sus hijos del malestar evitando que enfrenten frustraciones:

Como papás estamos tratando de encerrar en una burbuja a nuestros hijos para evitar… la frustración. Pero esta emoción es una de las que permite crecer



Indicó que permitir que los niños enfrenten retos tempranos fomenta su desarrollo cerebral y habilidades ejecutivas, particularmente en la corteza prefrontal. Según la coach, imponer soluciones inmediatas puede tener efectos adversos en la vida adulta:

“Cuando los padres intervenimos ante esas problemáticas… vamos a tener niños tristes, ansiosos, con baja autoestima y con la creencia de que no son suficientes para enfrentar dificultades”.

Ríos también señaló que la falta de exposición a la frustración puede generar adultos con escasa resiliencia, intolerancia y dificultades en las relaciones personales o laborales. En su discurso, también abordó cómo esta carencia emocional favorece la sobreestimulación tecnológica y la urgencia constante por gratificación instantánea.

Papel de los padres

Sobre el papel de los padres, destacó que el ejemplo es fundamental y que modelar la gestión emocional —como expresar frustración de forma consciente o manejar la tolerancia— ayuda a los hijos a desarrollar herramientas psicoemocionales útiles.

Finalmente, invitó a la audiencia a observar la frustración como “una gran maestra de vida”: la clave reside en cómo cada persona decide enfrentarla, con recursos como paciencia, tolerancia y resiliencia.

Para seguir su trabajo, Karla Zulema Ríos está presente en redes bajo los nombres Karla Zulema, Coach, y Llévame Contigo y Vuela.