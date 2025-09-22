Hasta el momento no hay versión oficial de las autoridades, mientras que el propio Kano Escalante mostró actividad en sus historias de Instagram la noche del lunes.

La noche de este lunes, comenzaron a circular en portales informativos de redes sociales versiones sobre la presunta detención del creador de contenido Kano Escalante, conocido por su personaje Carne Seca, en Hermosillo.

De acuerdo con publicaciones en Facebook, la supuesta detención ocurrió en el cruce de las calles Nayarit y Mariano Escobedo, en la colonia San Benito. Versiones extraoficiales señalan que el youtuber habría sido sorprendido conduciendo a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol, además de mostrarse prepotente al momento de ser abordado por policías municipales.

Según estas versiones, Kano Escalante fue presentado ante el juez calificador y, tras ser certificado, se le detectaron algunos grados de alcohol en la sangre.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido una confirmación oficial sobre lo ocurrido.

¿Qué dijo Kano Escalante de presunta detención?

En contraste con estas publicaciones, el propio creador de contenido mostró actividad en sus historias de Instagram (@kano_escalante_2.0) la misma noche del lunes, donde reposteó una publicación de la cuenta @pelonbajavion, en la que le preguntaron “¿Qué pasó con el Kano?”, a lo que respondió con un video de él y Escalante ingresando al mar con la frase “Aquí andamos echando chapuzón”, y Kano Escalante agregó: "Ánimo plebes, buenas noches, los amo".

La situación ha generado comentarios en redes sociales, aunque se mantiene en carácter no oficial.

