José Manuel Urquijo, egresado de la Universidad de Sonora, suma dos galardones internacionales por su campaña “El Ministro de Tinder”, para un candidato al Poder Judicial.

El consultor y estratega político sonorense José Manuel Urquijo, egresado de la Universidad de Sonora (Unison), recibió hace unas semanas el Premio Internacional ACOP 2025 a la Mejor Campaña Latinoamericana de Comunicación Política por su trabajo en “El Ministro de Tinder”. El reconocimiento fue entregado en Madrid por la Asociación de Comunicación Política (ACOP), organismo que agrupa a especialistas de más de 20 países.

Más recientemente, el sábado 29 de noviembre, el equipo de Sentido Común Latinoamérica, dirigido por Urquijo, también fue galardonado en los Reed Latino Awards en Guatemala, considerados los premios más importantes de la comunicación política en América Latina.

Campaña 'El Ministro de Tinder'

Ante las altas restricciones electorales impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) durante la primera elección judicial de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México, donde se prohibieron explícitamente el uso de espectaculares, propaganda impresa y pauta digital dentro de las campañas, los más de tres mil candidatos a un puesto en el Poder Judicial buscaron alternativas para hacer conocer su nombre entre los votantes.

La campaña "El Ministro de Tinder" se volvió un fenómeno viral, con más de 5 millones de reproducciones en redes sociales y alcanzó más de 30 mil seguidores en TikTok en dos meses. Culminó en el abogado Carlos Odriozola en las boletas, con un total de 417 mil votos , sin apoyo partidista ni financiamiento público.

Medios como The New York Times, Los Angeles Times, Bloomberg y ABC España destacaron la campaña como un caso inusual y exitoso de comunicación política, donde Sentido Común Latinoamérica apostó al humor, creatividad y narrativas digitales para explicar un proceso judicial complejo a la ciudadanía.

El Premio ACOP, entregado en Madrid, destacó la capacidad de la campaña para conectar con la ciudadanía mediante innovación digital y una narrativa fresca en un proceso electoral judicial sin precedentes. En tanto, los Reed Latino Awards, reconocieron a Urquijo por la Mejor Estrategia de Comunicación aplicada en una campaña electoral.

“Este reconocimiento demuestra que la comunicación política puede ser rigurosa, humana y útil al mismo tiempo” , afirmó Urquijo durante la ceremonia, “ En una sociedad tan fragmentada, comunicar bien no es solo una herramienta: es una responsabilidad democrática” .

José Manuel Urquijo estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sonora, dentro del eje de Comunicación Política y Periodismo, y egresó en 2013. Es Maestro en Comunicación Política y Gobernanza por The George Washington University, y cuenta con estudios en Ciencia Política y marketing gubernamental por la UNAM.