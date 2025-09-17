El Ayuntamiento de Hermosillo realizará este domingo 21 de septiembre la jornada “Yo te entiendo” en Plaza Zaragoza, con actividades artísticas, deportivas y de sensibilización sobre los derechos de personas con discapacidad.

El Ayuntamiento de Hermosillo anunció la realización de la jornada incluyente “Yo te entiendo”, programada para este domingo 21 de septiembre en la Plaza Zaragoza de 18:00 a 21:00 horas, dentro del programa Vía Activa.

La regidora Ana Paula Villalvazo destacó que la actividad busca sensibilizar sobre los derechos de las personas con discapacidad, recordando que en la capital sonorense habitan 41 mil 409 personas en esta condición, de las cuales el 47.2% enfrenta dificultades para caminar y más de 17 mil presentan discapacidad visual.

Durante la jornada se llevarán a cabo:

Demostraciones artísticas y deportivas

Feria de empleo incluyente

Recorridos adaptados en H-Bus y trolebús

Exhibición de productos de emprendedores con discapacidad

En total, 11 asociaciones civiles se sumarán al evento con módulos interactivos.

Autoridades y reconocimientos

El encuentro contará con la participación del alcalde Antonio Astiazarán, la directora de Turismo Fernanda Cisneros y la campeona nacional de atletismo adaptado Karime Natalia Rivera, quien recibirá un reconocimiento especial por su trayectoria deportiva.

“La inclusión no debe ser un privilegio, sino un derecho para todas y todos”, subrayó Villalvazo al invitar a la ciudadanía a sumarse a esta jornada de sensibilización.

Un espacio para todas y todos

El Ayuntamiento reiteró que el objetivo de “Yo te entiendo” es convertir a Hermosillo en una ciudad más diversa, empática y solidaria, donde la inclusión se viva en los espacios públicos.