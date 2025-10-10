La institución reafirma su compromiso con la formación de talento competitivo y la vinculación con la industria.

El Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) celebró su 50 aniversario con el compromiso de continuar en la formación de talento competitivo y reforzar su relación con la industria, afirmó su director Rogelio Noriega Vargas, al destacar medio siglo de aportaciones al desarrollo educativo y productivo de Sonora.

“Cincuenta años se dicen fácil, pero representan cinco décadas de esfuerzo constante, de generaciones jóvenes que han hecho del Tecnológico su casa y su plataforma para transformar a la sociedad” , expresó durante la ceremonia conmemorativa.

Historia del ITH

Se recordó que el ITH inició en 1975 como bachillerato técnico; lo que hoy es el CBTIS 206, y con el tiempo evolucionó hasta convertirse en institución de educación superior. Sus primeros egresados participaron directamente en la instalación de la planta Ford en Hermosillo, un hecho que consolidó su vínculo con el sector industrial del estado.

Actualmente, ofrece 12 carreras, cuatro posgrados y un doctorado en ingeniería. Entre las más recientes se encuentra la Ingeniería en Semiconductores, diseñada en sintonía con la demanda de talento que impulsa el Plan Sonora de Energías Limpias y la nueva industria tecnológica.

Por este motivo, Noriega Vargas resaltó que la institución mantiene intercambios académicos con universidades de Taiwán y Europa, lo que ha permitido que estudiantes de áreas como mecatrónica y electrónica se incorporen a proyectos internacionales en automatización y electromovilidad.

Meta de seguir creciendo

Como meta inmediata, el ITH busca crecer de los mil 326 estudiantes de nuevo ingreso registrados este ciclo a una comunidad de seis mil alumnos, mediante la ampliación de su infraestructura, plantilla docente y personal de apoyo.

“Estamos en cuarto lugar a nivel nacional en la entrega de títulos profesionales dentro del sistema de tecnológicos; entregamos títulos y cédulas en menos de tres meses, lo que da certeza y rapidez a nuestros egresados al incorporarse al mercado laboral” , destacó el director.



