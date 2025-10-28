Gran Festival de Día de Muertos en La Sauceda arranca este 31 de octubre

Juan Carlos Álvarez

martes 28 oct. 2025 - 05:35 p. m.

El festival se estará realizando en el Bosque Urbano La Sauceda del 31 de octubre al 2 de noviembre, y busca honrar la vida y las tradiciones.

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, el Bosque Urbano La Sauceda celebrará el Gran Festival de Día de Muertos, en un evento para el disfrute de las y los hermosillenses

Como parte del programa se contemplan actividades como la exposición ‘Paseo de los Cráneos y altares colectivos; reforestación y actividades para niñas y niñoscine y lectura con la Tribu Desquiciada; música, comparsa y conciertos al aire libre; y Domingo Chill con el espectáculo aéreo Entre sombras y leyendas.

Programa completo 

Este evento, organizado por diversas instituciones del Gobierno del Estado de Sonora, busca honrar la vida y una de las tradiciones más arraigadas de las y los mexicanos.

