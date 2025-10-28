El festival se estará realizando en el Bosque Urbano La Sauceda del 31 de octubre al 2 de noviembre, y busca honrar la vida y las tradiciones.
Del 31 de octubre al 2 de noviembre, el Bosque Urbano La Sauceda celebrará el Gran Festival de Día de Muertos, en un evento para el disfrute de las y los hermosillenses
Como parte del programa se contemplan actividades como la exposición ‘Paseo de los Cráneos y altares colectivos; reforestación y actividades para niñas y niños; cine y lectura con la Tribu Desquiciada; música, comparsa y conciertos al aire libre; y Domingo Chill con el espectáculo aéreo Entre sombras y leyendas.
Programa completo
|Fecha
|Hora
|Actividad
|Descripción
|Ubicación
|Viernes 31 de Octubre
|Todo el día
|Exposición "Paseo de los cráneos"
|Por Casa Raíz, resultado del taller de Calaveras de Cartón
|Andador principal
|19:30 hrs
|Econversando: "Murciélagos", Superhéroes de la noche
|Ponente: Biol. Luis Alfonso de la Fuente González
|Kiosco central
|Sábado 1 de Noviembre
|Todo el día
|Exposición "Paseo de los cráneos"
|Por Casa Raíz, resultado del taller de Calaveras de Cartón
|Andador principal
|7:00 hrs
|Jornada de limpieza y reforestación
|Actividad en Bosque Urbano La Sauceda
|Bosque Urbano La Sauceda
|17:00 hrs
|Pequeños Guardabosques: "Piñata calaverita"
|Actividad para decorar pequeñas piñatas con temática del Día de Muertos. Cupo: 20 piñatitas
|Área del humedal
|18:00 hrs
|Club de lectura con la tribu desquiciada
|Análisis y proyección de película basada en el libro "Psicosis" de Robert Bloch
|Kiosco central
|19:00 hrs
|Concierto "Día de muertos"
|Banda Sinfónica del Estado de Sonora
|Foro al aire libre
|Domingo 2 de Noviembre
|Todo el día
|Exposición "Paseo de los cráneos"
|Por Casa Raíz, resultado del taller de Calaveras de Cartón
|Andador principal
|16:00 hrs
|Exposición de altar colectivo del Día de Muertos
|Trae la foto de tu ser querido para colocarla
|Entrada foro al aire libre
|15:00 hrs
|Taller de slackline
|Pon a prueba tu equilibrio sobre una cinta baja. Actividad para todas las edades. Cupo limitado: 15 personas por sesión
|Área de palapas
|16:00 a 19:00 hrs
|Pinta catrinas, Maquillaje artístico
|Maquillaje artístico para los asistentes
|Kiosco central
|19:00 hrs
|Recorrido "Día de Muertos"
|Comparsa Sonora, Mega juego
|Foro al aire libre
|19:30 hrs
|Domingo Chill: Entre sombras y leyendas
|Skydance Circus Academy: espectáculo de danza aérea inspirado en leyendas mexicanas como La Llorona y El Charro Negro
|Foro al aire libre
Este evento, organizado por diversas instituciones del Gobierno del Estado de Sonora, busca honrar la vida y una de las tradiciones más arraigadas de las y los mexicanos.