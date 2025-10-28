El festival se estará realizando en el Bosque Urbano La Sauceda del 31 de octubre al 2 de noviembre, y busca honrar la vida y las tradiciones.

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, el Bosque Urbano La Sauceda celebrará el Gran Festival de Día de Muertos, en un evento para el disfrute de las y los hermosillenses

Como parte del programa se contemplan actividades como la exposición ‘Paseo de los Cráneos y altares colectivos; reforestación y actividades para niñas y niños; cine y lectura con la Tribu Desquiciada; música, comparsa y conciertos al aire libre; y Domingo Chill con el espectáculo aéreo Entre sombras y leyendas.

Programa completo

Fecha Hora Actividad Descripción Ubicación Viernes 31 de Octubre Todo el día Exposición "Paseo de los cráneos" Por Casa Raíz, resultado del taller de Calaveras de Cartón Andador principal 19:30 hrs Econversando: "Murciélagos", Superhéroes de la noche Ponente: Biol. Luis Alfonso de la Fuente González Kiosco central Sábado 1 de Noviembre Todo el día Exposición "Paseo de los cráneos" Por Casa Raíz, resultado del taller de Calaveras de Cartón Andador principal 7:00 hrs Jornada de limpieza y reforestación Actividad en Bosque Urbano La Sauceda Bosque Urbano La Sauceda 17:00 hrs Pequeños Guardabosques: "Piñata calaverita" Actividad para decorar pequeñas piñatas con temática del Día de Muertos. Cupo: 20 piñatitas Área del humedal 18:00 hrs Club de lectura con la tribu desquiciada Análisis y proyección de película basada en el libro "Psicosis" de Robert Bloch Kiosco central 19:00 hrs Concierto "Día de muertos" Banda Sinfónica del Estado de Sonora Foro al aire libre Domingo 2 de Noviembre Todo el día Exposición "Paseo de los cráneos" Por Casa Raíz, resultado del taller de Calaveras de Cartón Andador principal 16:00 hrs Exposición de altar colectivo del Día de Muertos Trae la foto de tu ser querido para colocarla Entrada foro al aire libre 15:00 hrs Taller de slackline Pon a prueba tu equilibrio sobre una cinta baja. Actividad para todas las edades. Cupo limitado: 15 personas por sesión Área de palapas 16:00 a 19:00 hrs Pinta catrinas, Maquillaje artístico Maquillaje artístico para los asistentes Kiosco central 19:00 hrs Recorrido "Día de Muertos" Comparsa Sonora, Mega juego Foro al aire libre 19:30 hrs Domingo Chill: Entre sombras y leyendas Skydance Circus Academy: espectáculo de danza aérea inspirado en leyendas mexicanas como La Llorona y El Charro Negro Foro al aire libre

Este evento, organizado por diversas instituciones del Gobierno del Estado de Sonora, busca honrar la vida y una de las tradiciones más arraigadas de las y los mexicanos.