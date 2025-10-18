El alcalde de Hermosillo se reunió con mujeres altruistas de Navojoa, a quienes les hizo la invitación a participar en el Tercer Congreso de la Familia a realizarse la próxima semana.

En este encuentro participaron mujeres que han impulsado proyectos de apoyo y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.

Gutiérrez hizo la invitación con el objetivo de fortalecer los valores y lazos familiares, en un evento que busca compartir herramientas de vida, motivación e inspiración para fortalecer su labor social.

“ Hoy estoy aquí para invitarlas porque sé que hay muchas mujeres que participan en organizaciones de la sociedad civil y estoy seguro de que las experiencias que aquí van a conocer pueden servirles para sus familias, pero también para las causas que realizan” , dijo el alcalde de Hermosillo.

Durante la reunión se destacó la labor de Matilde Cuevas, fundadora de la asociación ‘María Lucía... Dando Amor’, que desde hace 10 años apoya a niñas, niños y jóvenes con cáncer mediante la donación de alimentos, despensas y recursos para traslados médicos.

¿Quiénes participarán en el Tercer Congreso de la Familia?

Este evento contará con la participación de reconocidos ponentes como Valeria de la Torre con el tema ‘La importancia de las redes de apoyo ante la adversidad’; Pablo Fletcher con ‘Tú tienes compas, no amigos’; Natalia Pérez con ‘Abrir puertas al éxito, cerrar puertas a las adicciones’; Oso Trava con ‘Tácticas de Crack’ y Bárbara Anderson con ‘La resiliencia: un tema de familia’.

El Congreso de la Familia forma parte de grandes eventos impulsados por la administración municipal, junto con el Foro Mundial de Energía Solar, el Festival del Globo y las Fiestas del Pitic, que promueven la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido social.